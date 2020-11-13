كوريا للطيران تدرس استحواذ محتمل على أسيانا الجوية

بلومبرج _ تدرس شركة الطيران الوطنية الكورية الجنوبية “كوريا للطيران” استحواذا محتملا على شركة أسيانا الجوية، حسبما قالت الشركة في بيان، ردا على تقارير وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد.

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ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت شركة هانجين، وهي الشركة الأم لكوريا للطيران، اليوم الجمعة أنها سوف تدرس عملية الاستحواذ تلك إذا ما قدم مقرضو الشركة مقترحا رسميا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت تصريحات هانجين ردا على تقارير أن بنك التنمية الكوري الذي تديره البلاد اقترح الاستثمار في أسهم سوف يتم إصدارها من جانب هانجين وأن الشركة القابضة هانجين جروب وسوف تستخدم الأموال لشراء الشركة المثقلة بالديون، بحسب يونهاب.

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