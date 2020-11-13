غرفة المنشآت السياحية تحذر من تطبيق مشروع مواعيد فتح وغلق المحال على أعضائها

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية حال تنفيذ ما تردد من وجود مشروع قرار لمواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية.

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وأكدت على أن ما تردد حول هذه المواعيد يضعف القوة الناعمة التى تتمتع وتتميز بها مصر سياحياً والتى تتمثل فى المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادى الليلية.

وقالت غرفة المنشآت السياحية فى بيان صحفى إنها فى حالة وجود جائحة كورونا وانتشار الموجه الثانية فأننا نقف مع الدولة صفاً واحداً فى محاربة الجائحة والموافقة على أى قرارات يصدرها دولة رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

وأضافت: ” أما بخصوص المواعيد الدائمة للفتح والغلق ومن منطلق الحفاظ على متطلبات السياحة عامة والسياحة العربية خاصة وأسوه بالفنادق السياحية ، فإننا نطالب – كغرفة معنية بالحفاظ والدفاع عن مصالح أعضائها ، ولإغلاء الشأن السياحى المصرى أن تكون المواعيد كالتالى :-

“المطاعم والكافتيريات حتى الساعة الثالثة صباحاً ، الديسكو تيك ومسارح المنوعات حتى الساعة السادسة صباحاً”.

وأكدت غرفة المنشآت السياحية، أن أهم مقومات مصر السياحية هى القوة الناعمة التى تتمتع بها والتى تتمثل فى المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادى الليلية ، وأن هناك مواجهة ومنافسة شرشة فى المقاصد السياحية المحيطة لمصر مثل تونس والمغرب ولبنان وتركيا بل ومهرجانات الرياض حالياً .

كما يأتى حفاظاً على مكانة مصر الرائدة فى السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية فى المنطقة ، بخلاف العوائد التى تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها والحفاظ على الاستثمارات السياحية فى هذه الانشطة .

وأشارت إلى أن هذه المطالب تهدف الحفاظً على المقصد السياحى المصرى ، كما إنه يجب مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بالفنادق السياحية فى الإستثناء بين المواعيد المقترحه المحددة حيث أن النشاط مماثل والمتوافق مع الدستور لكونها منشآه ذات طبيعه خاصه كما ورد فى قانون المحال العامه 154 لسنة 2019.

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