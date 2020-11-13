مال وأعمال

المركزي الأوروبي سيبحث هدفا جديدا للتضخم الأسبوع المقبل

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_ قال أولي رين محافظ البنك المركزي المصري الفنلندي يوم الجمعة إن المركزي الأوروبي سيبحث تعديلات محتملة على هدفه للتضخم في ندوة الأسبوع المقبل، مما يعزز توقعات بأن الهدف ربما يتم الانتهاء منه قبل مراجعة استراتيجية تنتهي في منتصف 2021.

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وقال رين للصحفيين “على مدى الخريف، تسارعت وتيرة عملنا الاستراتيجي… الأسبوع القادم، سنركز على هدف استقرار الأسعار، وهو صميم السياسة النقدية”.

ومن المتوقع أن يستهدف البنك المركزي المصري الأوروبي، الذي يستهدف حاليا تضخما “قرب اثنين بالمئة لكن أقل من ذلك”، في المستقبل اثنين بالمئة، مع الالتزام بالتناظر الصريح، مما يشير إلى أنه سيكافح الارتفاع عن الهدف والانخفاض دونه بنفس القوة.

وقد يعني ذلك أنه بعد فترة من وصول التضخم لمستوى أقل من المستهدف، فإن البنك سيسمح له بتجاوز المستوى المستهدف لبعض الوقت.

وستستمر المراجعة الاستراتيجية التي يقوم بها البنك المركزي المصري الأوروبي حتى منتصف 2021 لكن بعض صانعي السياسات يقولون في أحاديث خاصة إن مكون هدف التضخم قد يتم الانتهاء منه في وقت أقرب، ربما حتى في يناير كانون الثاني، وإن الجزء اللاحق من المراجعة سيركز على أهداف ثانوية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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