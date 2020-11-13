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_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على زيادة يوم الجمعة، إذ قفز سهما ديزني وسيسكو بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، رغم أن المستثمرين ما زالوا قلقين حيال فرض قيود بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 123.73 نقطة، بما يعادل 0.43 بالمئة، إلى 29203.90 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 15.56 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 3552.57 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.35 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 11794.94 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم قفزة سيسكو وديزني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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