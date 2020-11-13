إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

العربية نت _ أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال الاتحاد إن المسحة الطبية التي أجريت للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أثبتت إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

كما أضاف “لا يعاني اللاعب من أي أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين”.

وأضاف بيان الاتحاد “سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة”.

إصابة 3 لاعبين

كما أوضح الاتحاد المصري في بيان آخر أن معامل وزارة الصحة أشارت إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في المباراة من عدمه.

هذا وشارك النجم المصري قبل أيام في حفل زفاف شقيقه نصر صلاح عقب وصوله بساعات قليلة للانضمام لصفوف المنتخب المصري الذي يستعد لملاقاة توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة غدا السبت.

.كما شارك في الحفل النجم المصري محمود تريزيجيه المحترف بصفوف فريق استون فيلا الإنجليزي

هذا ويخضع صلاح لبروتوكول طبي بعد تنسيق بين محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري ونادي ليفربول، .حيث تقرر عزله داخل غرفته وكذلك عزل كافة المخالطين

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج