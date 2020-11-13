مال وأعمال

إيطاليا تسجل 40 ألف و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي  _ قالت وزارة الصحة الإيطالية الجمعة 13 نوفمبر إن إيطاليا سجلت 40 ألف و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من 37 ألف و978 إصابة يوم الخميس.

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وأعلنت الوزارة عن تسجيل 550 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بانخفاض عن 636 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا منذ ظهور المرض لأول مر في فبراير 1.107 مليون حالة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 44 ألف و139 بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 254 ألف و908 مسحة من فيروس كورونا في اليوم الماضي، مقابل 234 ألف و672 مسحة سابقة.

وظلت منطقة لومباردي الشمالية المنطقة الأكثر تضررا اليوم الجمعة حيث سجلت 10آلاف و634 حالة جديدة مقابل 9291 يوم الخميس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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