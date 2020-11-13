مديرة صندوق النقد تشيد بإطار عمل مجموعة العشرين بشأن الديون

_ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إن إطار العمل المشترك بشأن الديون الذي تبنته مجموعة العشرين “خطو شديدة الأهمية” نحو تحسين بنية الديون العالمية، لكن بعض الدول إلى جانب الدول الأشد فقرا في العلم قد تواجه ديونا لا يمكن تحملها وإن الأزمة “لم تنته بعد”.

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وقالت جورجيفا، في تصريحات لمسؤولين من مجموعة العشرين، إن إطار العمل المشترك سيرفع احتمالات القطاع الخاص.

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