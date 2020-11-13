- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إن إطار العمل المشترك بشأن الديون الذي تبنته مجموعة العشرين “خطو شديدة الأهمية” نحو تحسين بنية الديون العالمية، لكن بعض الدول إلى جانب الدول الأشد فقرا في العلم قد تواجه ديونا لا يمكن تحملها وإن الأزمة “لم تنته بعد”.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقالت جورجيفا، في تصريحات لمسؤولين من مجموعة العشرين، إن إطار العمل المشترك سيرفع احتمالات القطاع الخاص.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة صندوق النقد تشيد بإطار عمل مجموعة العشرين بشأن الديون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.