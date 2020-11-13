مال وأعمال

مديرة صندوق النقد تشيد بإطار عمل مجموعة العشرين بشأن الديون

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إن إطار العمل المشترك بشأن الديون الذي تبنته مجموعة العشرين “خطو شديدة الأهمية” نحو تحسين بنية الديون العالمية، لكن بعض الدول إلى جانب الدول الأشد فقرا في العلم قد تواجه ديونا لا يمكن تحملها وإن الأزمة “لم تنته بعد”.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت جورجيفا، في تصريحات لمسؤولين من مجموعة العشرين، إن إطار العمل المشترك سيرفع احتمالات القطاع الخاص.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة صندوق النقد تشيد بإطار عمل مجموعة العشرين بشأن الديون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا