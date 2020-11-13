معنويات المستهلكين الأمريكيين تتراجع في أوائل نوفمبر

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_ قالت جامعة ميشيجان يوم الجمعة إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت على عكس المتوقع في أوائل نوفمبر بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية وعودة وتيرة الإصابات والوفيات بكوفيد-19 للارتفاع، وهو ما يضغط على التوقعات الاقتصادية.
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وانخفض مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 77 في أوائل الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 81.8 في أكتوبر.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يطرأ على المؤشر تغير طفيف ليصل إلى 82.
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