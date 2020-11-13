جازبروم الروسية تسجل أعلى صادرات من الغاز في العام خلال الربع الثالث

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وكالات _ شهدت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز والنفط انتعاش صادراتها إلى مناطق رئيسية في الربع الثالث، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري.
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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الشركة العملاقة للغاز استفادت مع خروج أوروبا من الموجة الأولى لحالات الإغلاق للحد من فيروس كورونا، حيث تعزز الطلب أيضا بفعل مشتريات لملء مخزون الشتاء وتفضيل مرافق طاقة الغاز على الفحم.
وفي الوقت نفسه، شهدت إمدادات المنافسين تقييدا حيث عانت النرويج من اضطراب في الإنتاج وانكمشت تدفقات الغاز الطبيعي المسال.
ووفقا لحسابات “بلومبرج” استنادا للتقرير المالي لجازبروم الذي تم إعداده تماشيا والمعايير المحاسبية الروسية ، ارتفعت المبيعات إلى دول أوروبية من خارج الاتحاد السوفييتي السابق، بنسبة 20 في المائة على أساس فصلي.
وبلغت الصادرات إلى الصين 1.02 مليار متر مكعب.
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