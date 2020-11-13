محفظة قروض التعمير والإسكان ترتفع إلى 20.8 مليار جنيه بدعم نشاط التجزئة

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فهد حسين – سجل بنك التعمير والإسكان، أرباح إجمالية قبل الضرائب بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020.
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وقال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في بيان، إن النتائج المحققة جاءت على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلى أو العالمي.
وأضاف غانم، أن البنك حقق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، لاسيما وأن إجمالي الأصول ارتفع بنهاية سبتمبر 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه.
وأشار غانم، إلى نمو محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 5.6% لتسجل 20.8 مليار جنيه، مدعومة بزيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5 مليار وبنسبة زيادة 24%.
ونوه غانم، إلى نمو ودائع العملاء بمعدل 6.9% لتصل إلى 45.2 مليار جنيه مصري، كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووصل العائد على حقوق الملكية (متضمنة صافي ربح العام) نسبة 20.5%، بنهاية سبتمبر 2020، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.
وأشار غانم، إلى أن معدل كفاية رأس المال في البنك طبقا لمتطلبات بازل 2 حقق نسبة 22.06% مما يعكس متانة المركز المالي ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.
ووصف غانم، نتائج أعمال البنك بأنها إيجابية وتعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والاجراءات التنفيذية التي ساعدت على تطوير عملياته وتخطى الازمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه.
وأشار إلى أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات الاسكانية كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري.
وأكد غانم مراقبة البنك للمحفظة الائتمانية عن كثب مع إجراء المراجعات الدورية للجدارة الائتمانية للعملاء للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة للمقومات الائتمانية والملاءة المالية مع قياس حجم الزيادة في المخاطر الائتمانية خاصة للقطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة.
وأضاف: ” بناءً على ذلك فإن بنك التعمير والإسكان مستمر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي بدأها من الربع الأول في 2020 مع إمكانية اتخاذ إجراءات احترازية أخرى إذا استدعت الحاجة لذلك في ظل المتابعة المستمرة لأثار الازمة التي تمر بها البلاد”.
وتراجعت أرباح البنك الصافية بنسبة 6% بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام، على أساس سنوي، بحسب المؤشرات المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان.
حقق صافي أرباح 1.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث
وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، يوم الأربعاء الماضي، أنه سجل صافي ربح بلغ 1.42 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.52 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار البنك إلى تراجع إيرادات الفوائد خلال الفترة لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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