محفظة قروض التعمير والإسكان ترتفع إلى 20.8 مليار جنيه بدعم نشاط التجزئة

فهد حسين – سجل بنك التعمير والإسكان، أرباح إجمالية قبل الضرائب بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في بيان، إن النتائج المحققة جاءت على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلى أو العالمي.

وأضاف غانم، أن البنك حقق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، لاسيما وأن إجمالي الأصول ارتفع بنهاية سبتمبر 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه.

وأشار غانم، إلى نمو محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 5.6% لتسجل 20.8 مليار جنيه، مدعومة بزيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5 مليار وبنسبة زيادة 24%.

ونوه غانم، إلى نمو ودائع العملاء بمعدل 6.9% لتصل إلى 45.2 مليار جنيه مصري، كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل العائد على حقوق الملكية (متضمنة صافي ربح العام) نسبة 20.5%، بنهاية سبتمبر 2020، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

وأشار غانم، إلى أن معدل كفاية رأس المال في البنك طبقا لمتطلبات بازل 2 حقق نسبة 22.06% مما يعكس متانة المركز المالي ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.

ووصف غانم، نتائج أعمال البنك بأنها إيجابية وتعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والاجراءات التنفيذية التي ساعدت على تطوير عملياته وتخطى الازمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه.

وأشار إلى أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات الاسكانية كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري.

وأكد غانم مراقبة البنك للمحفظة الائتمانية عن كثب مع إجراء المراجعات الدورية للجدارة الائتمانية للعملاء للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة للمقومات الائتمانية والملاءة المالية مع قياس حجم الزيادة في المخاطر الائتمانية خاصة للقطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة.

وأضاف: ” بناءً على ذلك فإن بنك التعمير والإسكان مستمر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي بدأها من الربع الأول في 2020 مع إمكانية اتخاذ إجراءات احترازية أخرى إذا استدعت الحاجة لذلك في ظل المتابعة المستمرة لأثار الازمة التي تمر بها البلاد”.

وتراجعت أرباح البنك الصافية بنسبة 6% بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام، على أساس سنوي، بحسب المؤشرات المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان.

حقق صافي أرباح 1.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث

وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، يوم الأربعاء الماضي، أنه سجل صافي ربح بلغ 1.42 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.52 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار البنك إلى تراجع إيرادات الفوائد خلال الفترة لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج