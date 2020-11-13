سبيس إكس ستطلق أول مهمة لرواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

_ تستعد شركة سبيس إكس لإرسال طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية مساء يوم السبت في أول مهمة تنفيذية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) باستخدام كبسولة الفضاء (كرو دراجون).

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ومن المقرر إطلاق الكبسولة بواسطة الصاروخ فالكون 9‭‭ ‬‬في الساعة 7:49 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0049 يوم الأحد بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وياباني رابع.

والرحلة التي ستستغرق نحو ثماني ساعات تقريبا للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية ستكون أول مهمة مأهولة لسبيس إكس، وهي مهمة تنفيذية وليست اختبارا، إثر تصديق مسؤولي ناسا هذا الأسبوع على تصميم (كرو دراجون)، بما أنهى ما يقرب من عشر سنوات من مرحلة تطوير التصميم التي قامت بها سبيس إكس بموجب برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق رحلات فضاء مأهولة.

وقال جيم بريدينستين مدير ناسا خلال مؤتمر صحفي في مركز كينيدي للفضاء “التاريخ الذي نصنعه هذه المرة هو أننا نطلق رحلة تنفيذية لمحطة الفضاء الدولية”.

وقال إيلون ماسك مالك سبيس إكس، الذي يحضر عادة مهمات شركته البارزة شخصيا في مركز كينيدي للفضاء، يوم الخميس إنه خضع لفحص كورونا أربع مرات في ذات اليوم وعاد اثنان بنتيجة سلبية واثنان بنتيجة إيجابية.

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