ترامب يقر على ما يبدو ولأول مرة بإمكانية نقل السلطة لبايدن

_ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه لن يأمر بفرض عزل عام لمكافحة فيروس كورونا وأضاف أن “الوقت سيكشف” ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة ليقر على ما يبدو بأن الرئيس المنتخب جو بايدن قد يخلفه في المنصب.

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وفي أول تصريحات علنية له منذ الإعلان عن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة السبت الماضي، قال ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أبريل وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة.

وقال ترامب أيضا إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر”قريبا جدا”.

وفي تصريحات له من البيت الأبيض بثتها وسائل الإعلام، أقر ترامب على ما يبدو ولأول مرة بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق الانتخابي ولم يذكر منافسه الديمقراطي بالاسم.

وقال ترامب “لن ندخل في عزل عام، لن أفعل، هذه الإدارة لن تدخل في عزل عام…نأمل… أيا كان ما سيحدث في المستقبل – من يعرف أي إدارة ستكون (في السلطة). أعتقد أن الوقت سيكشف عن ذلك”.

ويوجه ترامب منذ الثالث من نوفمبر اتهامات بلا أساس بوقوع تزوير على نطاق واسع لكنه، ومع استمراره في توجيه مثل هذه المزاعم على تويتر، لم يكررها في تصريحاته العلنية الجمعة.

وعزز بايدن انتصاره على ترامب يوم الجمعة بفوزه بولاية جورجيا لتضعف آمال الرئيس في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

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