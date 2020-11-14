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فاروق يوسف _ أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن عمليات التطوير الجارية لكافة الشركات القابضة، وشركانها التابعة اعتمدت على محورين؛ الأول تتضمن دراسة وتحليل لكافة مولرد وإمكانيات الشركات خاصة التي تحقق خسائر كبيرة.
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أضاف خلال مؤتمر “مصر في عالم متغير” الذي يعقد الآن، أن المحور تتضمن إعادة التنظيم الكامل بما يضمن تحقيق الحوكمة في عمليات الإدارة، وإعادتها للمساهم نفسه.
وذكر أن هناك 48 شركة خاسرة، كان رأس مالهم مجتمعا 16 مليار جنيه، تكبدت خسائر نحو ٤٤ مليار جنيه، وذلك بسبب ثغرات القانون القديم.
وتابع، أن القانون الجديد تتضمن تحديد نسب الأرباح الموزعة للعاملين لتتراوح ما بين 10 إلى 12%، وربط عمليات الإنتاج بمستوى الأجور.
وقال توفيق، أنه تم تقييم لعدد 119 عضو منتدب للشركات التابعة، ووجدنا أن أكثر من نصفهم غير مناسب لإدارة مثل هذه الشركات.
أضاف: “في ساعي بإحدى الشركات يحصل على مرتب بقيمة 41 ألف جنيه، في حين أن أحد الأعضاء المنتدبين في القابضة للغزل والنسيج يحصل على 14 ألف جنيه”.
وأكد على أن القانون الجديد حرص على تنظيم عملية الأجور في كافة الشركات، وربطها بالإنتاجية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال: قيمنا 119 عضو منتدب للشركات ووجدنا أكثر من نصفهم غير مناسب للإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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