هشام توفيق: لائحة الموارد البشرية في طور المناقشة وبصدد اعتمادها قريبا

فاروق يوسف _ قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال يتم مناقشتها حاليًا، وبصدد اعتمادها قريبًا.

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وأضاف توفيق خلال مؤتمر ” مصر في عالم متغير”، أنه العمل على تغيير قاتون رقم 203 لسنة 1991،وتم صدور قانون 185 لسنة 2020، لتلافي الآثار السلبية التي خلفها القانون الجديد، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات.

وأشار توفيق إلى أن القانون الجديد سيسهم في توازن عمليات الإدارة في كافة الشركات، بما يضمن تحقيق المستهدفات.

ولفت إلى أنه تتضمن إرساء مبدأ التمثيل لأعضاء مجالس الإدارة، وتم فصل منصب للعضو المنتدب التنفيذي عن عضو مجلس الإدارة التنفيذي، بالإضافة إلى حوكمة نظم عمل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وترأسه لعدة لجان.

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