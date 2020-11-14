جونسون آند جونسون والحكومة الأمريكية تتفقان على دعم المرحلة التالية لتطوير لقاح كوفيد-19

_ قالت شركة جونسون آند جونسون يوم السبت إنها اتفقت مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية على توسيع نطاق اتفاق يهدف إلى دعم المرحلة التالية من البحث والتطوير للقاح مقترح لكوفيد-19.

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وستلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتخصيص حوالي 604 ملايين دولار وستلتزم هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخصيص حوالي 454 مليون دولار لدعم‭‭‭ ‬‬‬تجارب المرحلة الثالثة التي تقيم اللقاح المقترح الاستكشافي لكوفيد-19 كجرعة واحدة لما يصل إلى 60 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم.

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