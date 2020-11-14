مال وأعمال

النمسا تفرض عزلا عاما اعتبارا من الثلاثاء للسيطرة على تزايد إصابات كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي إن بي سي – قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس اليوم السبت إن بلاده ستفرض عزلا عاما يوم الثلاثاء في محاولة للسيطرة على عدد الإصابات المتصاعد بفيروس كورونا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأكد كورتس أنه سيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية وتمديد حظر التجول الحالي من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا ليصبح البقاء في المنزل طوال اليوم ضرورة أساسية مع استثناءات محددة مثل التسوق لشراء الضروريات أو ممارسة الرياضة.

CairoICT

وأضاف أنه يجب على الناس العمل من المنزل متى تسنى ذلك.

ومن المقرر أن يستمر العزل لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا على أن يكون آخر يوم هو السادس من ديسمبر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تفرض عزلا عاما اعتبارا من الثلاثاء للسيطرة على تزايد إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا