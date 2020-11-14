النمسا تفرض عزلا عاما اعتبارا من الثلاثاء للسيطرة على تزايد إصابات كورونا

سي إن بي سي – قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس اليوم السبت إن بلاده ستفرض عزلا عاما يوم الثلاثاء في محاولة للسيطرة على عدد الإصابات المتصاعد بفيروس كورونا.

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وأكد كورتس أنه سيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية وتمديد حظر التجول الحالي من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا ليصبح البقاء في المنزل طوال اليوم ضرورة أساسية مع استثناءات محددة مثل التسوق لشراء الضروريات أو ممارسة الرياضة.

وأضاف أنه يجب على الناس العمل من المنزل متى تسنى ذلك.

ومن المقرر أن يستمر العزل لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا على أن يكون آخر يوم هو السادس من ديسمبر.

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