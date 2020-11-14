القوات المسلحة المصرية والسودانية تبدآن التدريب الجوي المشترك نسور النيل

دوت الخليج – وصلت وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية إلى قاعدة مروي الجوية بجمهورية السودان الشقيقة للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك “نسور النيل – 1″، والذي يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

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وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فمن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وتدريب المقاتلات متعددة المهام من الجانبين على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.

وأوضح أن التدريب بدأ بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية، والتي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن التدريب يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.

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