مال وأعمال

الشرطة الألمانية تفض تجمعا مناهضا لتدابير العزل العام في فرانكفورت

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وكالات – استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه خلال تجمع مناهض لتدابير العزل العام في فرانكفورت، وفضته في نهاية الأمر بعد عدم الالتزام بقواعد مثل استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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وتظاهر في شوارع فرانكفورت نحو 600 شخص من إحدى الحركات المعارضة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه لفتح طريق أغلقه عدة مرات نحو 300 شخص كانوا يحتجون على الحركة المنظمة للتجمع.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم فض المظاهرة بعد تجاهل المتظاهرين مرارا لقواعد وضع الكمامات والتباعد فيما بينهم.

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وفي الوقت نفسه قال ساسة بارزون إنه من غير المرجح إجراء أي تخفيف سريع للعزل العام الذي تم فرضه في نوفمبر.

وفرضت ألمانيا إجراءات لكبح جماح موجة ثانية من الجائحة. وعلى الرغم من إغلاق المطاعم ما زالت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.

وقال وزير الصحة ينس سبان في إحدى المناسبات على الإنترنت لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المحافظ إن الأسابيع وربما حتى الأشهر الصعبة لم تأت بعد.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة إلى 775556 بعد تسجيل 22461 حالة جديدة. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 12378 بعد تسجيل 178 حالة جديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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