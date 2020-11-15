صكوك ثروة كابيتال تحصل على تصنيف A- .. و3 بنوك تشارك في ضمان التغطية

دوت الخليج _ كشف أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لمجموعة ثروة كابيتال، والأمين العام لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، عن الانتهاء من التصنيف الائتماني وجميع النواحي الشرعية والإجراءات المتعلقة بإصدار صكوك مجموعته البالغة قيمتها 2.5 مليار جنيه، متوقعًا توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بالطرح نهاية الأسبوع الجاري.

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أضاف الصاوي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن الإصدار حصل على تصنيف A- من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، وأن بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد من أبرز المستثمرين المشاركين كضامنين لتغطية الإصدار، لافتًا إلى أن الإصدار المرتقب يلقى اهتمامًا وإقبالًا من قبل عدد كبير من المستثمرين.

وكان الصاوي قد كشف في حوار مع جريدة دوت الخليج منتصف يوليو الماضي عن اعتزام ثروة كابيتال إصدار صكوك تمويل قيمتها 2.5 مليار جنيه بأجل 7 سنوات على شريحة واحدة، وتم تعيين شركة ميريس لإعداد التصنيف الائتماني للإصدار، ومكتب إيه إل سي -علي الدين ووشاحي- مستشارًا قانونيًّا للإدارة، فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانوني للشركة دور المحاسب والمراجع للإصدار.

وأكدت شركة ثروة كابيتال في بيان للبورصة حينها أن صكوك التمويل سوف يتم إصدارها من خلال شركة ثروة للتصكيك وهي إحدى الشركات التابعة لها، والمرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن ناحية أخرى، كشف الصاوي أنه جارٍ الانتهاء من إصدار سندات توريق لمحفظة شركة كونتكت التابعة لمجوعة ثروة كابيتال بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

جارٍ تعيين شركة التصنيف الائتماني ومراقب الحسابات لصكوك عامر جروب.. والتنفيذ مطلع العام

وفيما يتعلق بصكوك تمويل مجموعة عامر جروب، أكد الصاوي أنه تم الانتهاء من وضع الإطار النهائي للإصدار بالتعاون مع شركة مصر كابيتال والتنسيق مع مجموعة عامر القابضة، لافتًا إلى أنه جارٍ تعيين شركه التصنيف الائتماني ومراقب الحسابات، تمهيدًا للتنفيذ مطلع العام الجديد.

وقال: «نعمل بخطوات جدية وإيجابية في سبيل الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة بطرح صكوك تمويل عامر جروب، وتم بالفعل الانتهاء من عدة مراحل ويجري العمل على استكمال باقي مراحل الإعداد والتجهيز للطرح».

وكانت نشرة دوت الخليج انفردت في يوليو الماضي بالكشف عن دراسة مجموعة عامر جروب إصدار صكوك تمويل بالتعاون مع شركتي ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب ومصر كابيتال، وهو ما أكدته الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية يفيد توقيع بروتوكول تعاون مع الشركتين، يقضي بتقديم الاستشارات التمويلية كافة كمدير ومنسق ومروج وضامني إصدار في مجال التخطيط والتنفيذ وتحديد قيمة الصكوك ووضع شروط الإصدار، وكذلك تحديد أسلوب الطرح والتنسيق مع جميع أطراف الإصدار، إلى جانب الترويج والتسويق لخلق طلب يمكِّن من تغطية الاكتتاب.

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