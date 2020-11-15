مدينة نصر توقع عقود إسناد للمقاولين بقيمة 2 إلى 3 مليارات جنيه العام المقبل

بكر بهجت _ تعتزم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير توقيع عقود مقاولات خلال العام المقبل في حدود 2 إلى 3 مليارات جنيه، ضمن استراتيجية تسريع أعمال الإنشاءات في مشروعات الشركة التي تعمل عليها، وفق أحمد الهيتمي العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن القيمة سيتم تحديدها بحسب أعمال التنفيذ التي تحتاجها الشركة.

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أضاف الهيتمي في حواره لجريدة «دوت الخليج» أن قيمة الإسنادات خلال العام الجاري تبلغ 2.8 في مشروع «سراي» و1.6 مليار جنيه في مشروع «تاج سيتي»، وذلك لتسريع وتيرة التنفيذ عبر الشركات المتعاقد معها، والتي منها على سبيل الذكر جاما والخرافي وريدكون والنصر وألفا ومدكور وشركات أخرى تتولى أعمال اللاند سكيب.

وأشار إلى أن استراتيجية تسريع أعمال التنفيذ جاءت استغلالًا لحالة الاستقرار التي تمر بها سوق مواد البناء، ومع توافر السيولة التي تحتاج إليها، من خلال قرض التمويل المشترك طويل الأجل الذي وقعته في مايو الماضي بقيمة 2.1 مليار جنيه مع كل من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، وأيضًا التسهيل الائتماني طويل الأجل الموقع في سبتمبر والبالغة قيمته 1.1 مليار جنيه مع كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد.

ولفت إلى أن عدد الوحدات التي سيتم تسليمها بنهاية العام الجاري ستتراوح بين 500 إلى 600 وحدة، وخلال العام المقبل سيتم الانتهاء من 3000 وحدة، الأمر الذي سيتيح للشركة البدء في تنفيذ عملية توريق خلال النصف الثاني من العام المقبل، كما أن الشركة لديها نية لتوقيع عقود تسهيلات ائتمانية أخرى بحسب احتياجاتها.

وفيما يتعلق بالمبيعات خلال العام الجاري قال الهيتمي إنها ستصل وفق التوقعات والخطة التي وضعتها الشركة إلى نحو 6 مليارات جنيه، وكانت الشركة تستهدف قبل الدخول في تداعيات جائحة كورونا تحقيق 6.5 مليار جنيه، وحتى الآن من الممكن أن يتم تحقيق تلك القيمة في ظل التيسيرات الجاذبة المقدمة للعملاء.

15 % زيادة مستهدفة في مبيعات الشركة خلال 2021

وكشف الهيتمي عن استهداف الشركة زيادة تتراوح بين 10 إلى 15% في مبيعات العام المقبل، وذلك وفق المعطيات التي أظهرها السوق والمؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال الربع الثالث من العام الجاري زيادة في المبيعات التعاقدية والإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح بنسبة 114%، 106%، 64%، 59% على التوالي مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2019، كما زادت استثمارات الشركة في الإنشاءات والمرافق بنسبة 60% لتصل إلى 797 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 499 مليون جنيه مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

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