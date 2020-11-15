جي بي أوتو تنمو بأرباحها المجمعة إلى 794.8 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة جي بي أوتو، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بمقدار 3.6 مرة، لتصل إلى 794.778 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 174.072 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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في حين تراجعت إيرادات النشاط، وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 16.109.674 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.304.443 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 3.269.202 مليار جنيه، مقابل 2.677.925 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 12.840.472 مليار جنيه في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 15.626.518 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد أظهرت القوائم المالية ارتفاع صافي خسائرجي بي أوتو لتصل إلى 7.413 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 535 جنيه بالفترة المناظرة.

في حين ارتفعت أرباح النشاط في نفس الفترة إلى 469.699 ألف جنيه مقابل 215.827 ألف جنيه بالفترة المقارنة.

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