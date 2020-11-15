البورصة المصرية تنتظر مكاسب خفض الفائدة وتسعى لامتصاص التحديات العالمية

رنا ممدوح _ حملت رياح نوفمبر الخبر الذي تنتظرة الإنسانية كلها، وهو ظهور لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم منذ قرابة عام. وانعكس هذا الإعلان إيجابيًّا على أداء أسواق المال العالمية، والبورصة المصرية أيضًا التي عادت للتداول أعلى مستوى 11000 نقطة بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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ولكن رأى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، أن اللقاح المنتظر ما زال بعيد المنال عن شعوب العالم، بعدما أعلنت شركة فايزر المكتشفة له عن ميعاد تداوله، والذي لن يكون قبل مارس 2021، وهو ما دفع أن يكون تأثيره على أسواق المال مؤقتًا.

ولذلك توقع المشاركون أن يسيطر الاتجاه العرضي على أداء مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، بسبب استمرار تأثرها بالتحديات القائمة، ومن ضمنها تزايد أعداد الإصابات عالميًّا.

ورأى أحدهم أن المحفزات المحلية التي تمثل آخرها في خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يعد من الدواعم الأساسية لسوق المال، ولكنه لن يستطيع بمفرده دفع البورصة لتحقيق مكاسب جديدة، لافتين إلى أن إمداد البورصة بطروحات جديدة هو أفضل ما يعالج مواطن الضعف الحالية بها.

وأشاروا إلى أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب شريحة مستثمرين برؤوس أموال جديدة للتداول داخل البورصة المصرية.

الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي أنهى تعاملات الأسبوع الماضي بالتداول عند مستوى 11017 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 3.65%، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب الذين سجلوا صافيًا بمبلغ 183.7 مليون جنيه، و54.8 مليون جنيه على الترتيب.

توقع شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتحرك مؤشرات البورصة بصورة عرضية مائلة للصعود حتى نهاية العام الجاري، متأثرة بعدد من التحديات المحلية والعالمية، محددًا التحديات المحلية في افتقار المستثمرين لعنصر تنوع الخيارات الاستثمارية داخل البورصة المصرية، نظرًا لانخفاض عدد الشركات المقيدة، والتي سببت تباطؤًا ومللًا لدى المتعاملين بالسوق المصرية، وانعكس ذلك سلبيًّا على سيولة السوق.

وأكد على ضرورة إمداد البورصة بطروحات جديدة تجذب شريحة متعاملين جديدة، ورؤوس أموال تنعش أحجام السيولة، لافتًا إلى أن تهيئة الطرح هي ما تضمن نجاحه مستبعدًا تأثره سلبًا بجائحة كورونا.

المراغي: الطروحات الجديدة الحافز المنتظر لعلاج مواطن الضعف الحالية

وقال العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق العالمية خلال الشهور الماضية والتي تزامنت مع ذروة أزمة كورونا شهدت طروحات جديدة حققت نجاحًا وإنعاشًا للأسواق، وخفضت من التداعيات السلبية التي أحدثتها الأزمة على الاقتصاد.

كما أكد المراغي أن انخفاض الأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المقيدة، كالخطط الاستثمارية الجديدة المزمع تنفيذها على سبيل المثال، يأتي ضمن الأسباب التي تدفع مؤشرات البورصة للتحرك عرضيًّا. خاصة أن هناك حاجة كبيرة لتلك الأخبار، بعد أن جاءت النتائج المالية للربع الثالث مخالفه نوعًا ما للتوقعات، فالبعض نجح في امتصاص تداعيات أزمة كورونا، وآخرون ما زالوا يتكبدون الخسائر.

وقال إن شركات مؤشر EGX70 التي استطاعت جذب شريحة كبيرة من مستثمري البورصة سببت حالة من عدم التوازن بالأداء، حيث إن الأسهم القيادية ما زالت تنتظر ثمار المحفزات الاقتصادية المختلفة كخفض أسعار الفائدة، والذي وصل إلى 400 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن.

واختتم المراغي حديثه عن التحديات المحلية بتراجع حجم التعاملات الأجنبية داخل السوق المصرية، وهو ما يعوق من استجابة البورصة لأي تطورات إيجابية.

وفيما يخص التحديات العالمية، فعلى الرغم من الإعلان عن ظهور اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد، أشار المراغي إلى أن ضبابية السيناريو القادم للتوزيع العادل على الدول هو ما جعل تأثير الخبر وقتيًّا على أسواق المال، لافتًا إلى أن ظهور اللقاح الفعال لم يخفِ حقيقة وجود موجة ثانية للفيروس، والتي تعاني منها دول العالم حتى الآن.

ومن جانبه رجح حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية – التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، أن يشهد أداء مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير أداءً متذبذبًا مائلًا للصعود الطفيف.

الشربيني: المسار المتوقع متذبذب وخفض الفائدة لا يستطيع بمفرده الدفع لتحقيق مكاسب جديدة

وأرجع الشربيني رؤيته إلى عدم تلاشي التحديات الرئيسية التي دفعت البورصة للانحصار داخل قالب عرضي خلال الفترة الماضية، ومنها الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد التي ضربت عددًا كبيرًا من دول العالم، لافتًا إلى أن لقاحًا فعالًا ضد كورونا لم يقلل عدد الإصابات المتزايدة عالميًّا في الفترة الراهنة.

وقال، إن السبب وراء التأثير المؤقت لهذا الخبر، هو المدة الزمنية التي أعلنتها الشركة لتداول اللقاح بجميع الدول، والذي لن يكون قبل شهر مارس 2021.

وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن خفض أسعار الفائدة يعد من ضمن المحفزات الداعمة لسوق المال، ولكنه لن يستطيع بمفرده دفع البورصة لتحقيق قفزة جديدة.

وأشار الشربيني، إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري المصري هو أفضل مشجع للاستثمار بغض النظر عن نسبة الخفض في أسعار الفائدة، ولكن على مستوى البورصة المصرية لا تستطيع أن تكون بمفردها داعمة لتحقيق مكاسب جديدة.

ومن جانب آخر رأى أن غياب المحفزات الجوهرية عن البورصة المصرية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وراء التحرك عرضيًّا، خاصة أن نتائج أعمال الشركات المقيدة للربع الثالث لم تكن معبرة بشكل واضح عما إذا كانت قد استطاعت امتصاص التداعيات السلبية لفيروس كورونا أم لا.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات المؤثرة على أداء البورصة، يأتي ركود أداء الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي EGX30، وهو ما دفع إلى انتشار اتجاه المضاربات السريعة لتحقيق ربحية، مرجحًا أن يكون تراجع حجم المعاملات الأجنبية اليومية وراء انخفاض فرص الأسهم القيادية لتحقيق مكاسب جديدة.

ولذلك أكد المراغي، أن متطلبات سوق المال المصرية تتركز على محور رئيسي لمعالجة حالة الركود، وهى الطروحات الجديدة المرتقبة، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر عالميًّا على حجم الاكتتاب بالشركات المطروحة، لافتًا إلى أن وجود تسعير عادل لأي طرح جديد هو ما يحدد نسبة نجاحه من عدمه.

وفي سياق متصل رجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن تتجه البورصة على المدى القصير لكسر مستوى 11400-11500 نقطة، في إطار حركة عرضية مائلة للصعود، بدعم من الأسهم القيادية.

النمر: الصعود مرتبط بتألق الأسهم القيادية وضخ دماء جديدة من المتعاملين ورؤوس الأموال

وقال النمر، إن هذا السيناريو مرهون بوصول سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي EGX30، إلى مستوى 68 جنيهًا.

ولفت النمر، إلى أن سوق المال ما زالت تواجه تحديات محلية وعالمية، في ظل غياب المحفزات الجوهرية الداعمة، دفعتها لتجاهل التأثيرات الإيجابية المختلفة.

وقال: “على الرغم من استمرار البنك المركزي المصري المصري في طرح ثمار سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة والذي وصل إلى 400 نقطة أساس حتى الآن، إلا أن ارتفاع عوائد الأذون والسندات الحكومية ما زال يشكل تحديًا أمام سوق الأسهم”.

وأوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن علاج البورصة من حالة الضعف التي أصيبت بها منذ نهاية إبريل الماضي، يكمن في ضخ دماء جديدة سواء من المتعاملين أو رؤوس الأموال.

وأكد النمر، أن دعم البورصة بشركات جديدة يتطلب أن تكون سوق المال أولوية بقائمة القيادات، معلقًا: “توقف برنامج الطروحات الحكومية الجديدة غير مبرر، على الرغم من احتياج السوق لحل عقبة تدني أحجام السيولة في الفترة الأخيرة”.

ومن جهة أخرى، عبر عن اعتقاده أن التقارير الدولية الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري انعكست بعودة جزئية للاستثمارات الخارجية، مستبعدًا أن تؤثر الموجة الثانية لفيروس كورونا على حصة المستثمرين (الأجانب أو العرب) الحالية بالبورصة المصرية.

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