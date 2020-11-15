بايونيرز القابضة: 867 مليون جنيه أرباح المجموعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 29.6%، لتصل إلى 867.122 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 1.231.843 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجعت إيرادات الأنشطة وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 5.206.443 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.699.374 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.575.764 مليار جنيه، مقابل 2.250.116 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 3.630.679 مليار جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 6.449.258 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت أرباح النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.316.035 مليار جنيه، مقابل 1.885.599 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت بايونيرز إلى الربحية محققة صافي بمبلغ 153.597 مليون جنيه، خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 120.974 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 959.180 مليون جنيه، مقابل 4.476 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وقال وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة:” تعد نتائج الأعمال الخاصة بالمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 متوافقة مع معدلات الربحية المخططة من قبل الإدارة خلال هذه المرحلة الحرجة، وقد استطعنا الحفاظ على معدلات ربحية تنافسية مقارنة بالقطاعات الاستثمارية المماثلة العاملة بالسوق المصرية”.

حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات خلال هذه الفترة 30% مقابل 26% في التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

كما حققت بايونيرز القابضة 744 مليون جنيه صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية في 30 سبتمبر 2020 وتسجيل هامش أرباح بعد خصم حقوق الأقلقوائم الماليةلية 14% مقابل 11% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعلق زكي قائلاً:” يأتي ذلك في ظل المرحلة الصعبة التي نشهدها على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، والناتجة عن المتغيرات الاقتصاية التي تصاحب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأثارها على اقتصاديات الدول وحالة التباطؤ الاقتصادي التي تغلف أغلب الأنشطة الاقتصادية”.

وتابع:” ساعد التنوع في استثمارات المجموعة في الحفاظ على معدلات ربحية تنافسية، حيث امنت الكثير من البدائل التي تتكاتف للحفاظ على المعدلات المتوقعة من الإيرادات، وأيضاً التخطيط الاستثماري بعيد المدى لإدارة المجموعة، الذي ساعد على تحقيق الرؤية الاستثمارية للمجموعة من خلال الانتقاء الجيد للاستثمارات وإدارتها بالشكل الأمثل”.

وتمتلك المجموعة الكثر من الموارد ليس فقط الموارد المالية والأصول الملموسة، ولكن ايضاً الموارد البشرية حيث نعمل دائما على الحفاظ على العنصر البشري وتنميته وتدريبة للحصول على أعلى الكفاءات الإدارية والفنية الذين يملكون أيضاً روح الولاء والانتماء للمجموعة، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال وليد زكي:” منذ أيام قليلة قام مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية لبدء السير في إجراءات تقسيم الشركة والتي تعتمد على هيكلة قطاعية تنتج عنها ثلاث شركات تمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة، شركة تختص بقطاع الخدمات المالية -القاسمة-، وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات – منقسمة- وشركة تختص بالقطاع الصناعي – منقسمة-.

أضاف أن هذه العملية تهدف إلى الإدارة المثلى لأصول المجموعة بالإضافة لزيادة التعاون بين شركات المجموعة ذات الغرض المتشابة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد داخل شركات المجموعة.

وتابع:” جدير بالذكر اننا طبقا لسياستنا الاستثمارية نركز بشكل أساسي على المرونة والاستمرارية، ونعمل دائما وفقا استراتيجيات وقائية للتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن أن تواجة أي من مجالات العمل داخل المجموعة”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج