بي انفستمنتس القابضة تحقق 153.6 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بارتفاع 7.6%

رنا ممدوح _ حققت شركة بي انفستمنتس القابضة، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 7.6%، لتصل إلى 153.554 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 142.744 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وارتفعت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 189.832 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 187.087 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.96 جنيه مقابل 0.89 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد ارتفعت صافي أرباح بي انفستمنتس القابضة إلى 106.354 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 63.518 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 137.597 مليون جنيه، مقابل 106.805 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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