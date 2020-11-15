هشام توفيق: الانتهاء من دراسة تأسيس شركة شرق إفريقيا للوساطة وعرضها على الشركاء.. قريبا

فاروق يوسف _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الانتهاء من دراسة تأسيس شركة شرق إفريقيا للوساطة، ومن المقرر عرضها على المساهمين قريبًا، لاتخاذ بعض الإجراءات التفصيلية، ومنها تحديد طبيعة الدول والمناطق التي يريدون التواجد بها، ومن ثم الشروع في عملية التأسيس.

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أضاف في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين، أن أبرز المساهمين في الشركة الجديدة هم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والمهندس أحمد السويدي، بالإضافة إلى بنك تنمية الصادرات، ومجموعة أخرى من المساهمين.

كان وزير قطاع الأعمال العام قد كشف لجريدة دوت الخليج في مارس الماضي عن أن هيكل المساهمين يضم كلًّا من: شركة النصر للاستيراد والتصدير بنسبة 24%، و20% حصة شركة مشتركة بين بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، و15% لإحدى شركات رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، و10% لرجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور رئيس شركة جي بي أوتو، ومثلها للمهندس أحمد السويدي رئيس شركة السويدي إلكتريك، و10% أخرى لشركة ضمان الصادرات، و6% لرجل الأعمال محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، و5% لكمال الروبي، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 150 مليون جنيه.

وعن موقف شركة الحديد والصلب المصرية، قال: سيتم عقد جمعية عمومية يوم 24 ديسمبر المقبل لتحديد الموقف النهائي، وسيتم النظر في القيم الدفترية لكل من الشركتين.

وكانت الشركة قد وافقت الشهر الماضي، على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي الأنشطة.

وأوضحت الشركة أن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافقت على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.

وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل شركة الحديد والصلب لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كلًّا منهما من أصول والتزامات.

كما تختص اللجنة، بإعداد قوائم مالية للشركتين، وكذا القوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقًا للمادة 19 من القانون 303 لعام 1991 والمعدلة بالقانون رقم 185 لعام 2020، مع مراعاة المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد الإجراءات كافة وفقًا للقواعد القانونية الواجبة وطبقًا للمذكرة المعروضة.

بصدد التعاقد مع فودافون لإتمام برنامج التحول الرقمي للشركات التابعة

من ناحية أخرى، أشار توفيق، إلى قرب توقيع التعاقد مع شركة فودافون لإدارة واستضافة خوادم الشركات التابعة، خاصة أن درجات تنفيذ التحول الرقمي لعدد 15 شركة أوشكت على الانتهاء وتتراوح نسب التنفيذ الآن ما بين 40% إلى 90%.

نسب تنفيذ عمليات الرقمنة في 15 شركة تتراوح بين 40% إلى 90% حتى الآن

وقال إن دور فودافون سيتمثل في استضافة وتقديم الخوادم، وإدارة نظم المعلومات عبر مركز البيانات الخاص بها، من خلال منصة سحابية إلكترونية مؤمنة ومغلقة.

الانتهاء من الدراسة الاستشارية لشركة الإطارات الجديدة خلال شهرين.. ومحفزات السيارات قاربت على الانتهاء

وتطرق توفيق للحديث عن مصنع الإطارات، وقال إن الدراسة الاستشارية الخاصة بشركة الإطارات الجديدة، والتي من المقرر أن تضم مصنعين، ستنتهي خلال شهرين، ووفق الدراسة ستحدد كمية الاستثمارات المطلوب ضخها لتنفيذ المشروع والذي يتم بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي.

ووفق تقارير صحفية، فإن المستهدف للمصنعين إنتاج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية 7.7 مليون إطار من خلال مصنع متخصص، وهو ما يمثل نصف استهلاك السوق.

وذكر، أن محفزات صناعة السيارات في المراحل الأخيرة من إعدادها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ويتم تناولها مع رئيس الوزراء، مضيفًا أنه يتطلع إلى صدورها قريبًا حتى يتم البدء في تنفيذ استراتيجية العمل، وتوقيع 5 عقود شراكة مع الجانب الصيني.

وأشار إلى أن المحفزات، تأتي كجزء من استراتيجية صناعة السيارات، والتي تتضمن دعمًا نقديًّا لأوائل المشترين، خاصة أن تكلفة سعر السيارة عالية، ولكن على الجانب الآخر العائد والتشغيل منها هائل وموفر.

أنجزنا دراسة جدوى تصنيع السيارات وفي مرحلة المفاوضات الأخيرة مع الجانب الصيني

وأوضح أن المحرك الداخلي للسيارات التقليدية وتحديدًا الأقل جودة والسائدة في مصر تحتاج إلى عمل صيانة بعد قطع مسافة 150 كيلومترًا، ولكن ضمانة البطارية في السيارات الكهربائية مستمرة حتى قطع مسافة 600 ألف كيلومتر، بمتوسط زمني 7 سنوات على الأقل.

وأكد الانتهاء من دراسة الجدوى، والوضع الحالي في مرحلة المفاوضات الأخيرة مع الشركة الصينية، حتى يتم البدء في عملية الإنتاج بالمواصفات المطلوبة.

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