بي انفستمنتس القابضة تفوض رئيس مجلس الإدارة لإنهاء مفاوضات بيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت

رنا ممدوح _ فوض مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، رئيسه باتخاذ كامل الخطوات اللازمة والإجراءات القانونية لإنهاء المفاوضات مع شركة توتال إيجيبت بخصوص بيع نسبة 20% من حصة الأولى في الثانية.

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وأفادت بي انفستمنتس القابضة في بيان للبورصة اليوم، أن تلك الحصة تعادل 1.6% من إجمالي قيمة توتال إيجيبت.

أضافت أن إدارة الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الأسهم، وما يتبعها من تفاصيل جاري حاليا التفاوض عليها مع المشتري.

وتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بمتطلبات المادة 43 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة بضوابط الإفصاح وذلك بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات وقبيل التنفيذ.

كما وافق مجلس الإدارة على زيادة حد استثمار شركة بي انفستمنتس القابضة في شركة إبتكار القابضة للاستثمارات المالية، والشركات الشقيقة والتابعة لها، بحد أقصى 40 مليون جنيه لتطوير وتنمية أعمال الشركات المستثمر فيها.

وحققت شركة بي انفستمنتس القابضة، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 7.6%، لتصل إلى 153.554 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 142.744 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت الإيرادات ، إلى 189.832 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 187.087 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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