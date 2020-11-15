مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.12% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 11003 نقطة، بضغط من مبيعات العرب.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.16%، و0.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 54.868 مليون جنيه على 107 شركة من خلال 2.199 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 49 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 407.748 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 911.417 ألف جنيه، مقابل 503.669 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 342.999 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 508.077 مليون جنيه، مقابل 165.078 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 64.749 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 123.949 ألف جنيه، مقابل 59.2 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 9.99%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.78%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.77%، تلاه سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 2.68%، ثم سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 2.55%.

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