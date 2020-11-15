يحيى أبو الفتوح: تأثير إيجابي لقرار خفض الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار

أمنية إبراهيم _ أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي المصري المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية، تأثيره سيكون إيجابيًّا على تعافي النشاط الاقتصادي بمصر في ظل المرحلة الحالية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

أضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن خفض الفائدة أحد أدوات تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج، وستستفيد منه القطاعات المقترضة مع انخفاض أعباء تكلفة التمويل، مما يمكنها من زيادة الاعتماد على التمويل البنكي لتلبية احتياجاتها سواء للتشغيل أو التوسع.

وقال أبو الفتوح، إن استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة التيسير النقدي أمر إيجابي ومشجع على زيادة الاستثمارات، ويدعم التوجهات الرامية لتحفيز نمو النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الوضع في مصر يختلف عن باقي أسواق المنطقة والأسواق الناشئة المنافسة، حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من تداعيات وتبعات أزمة كورونا العالمية.

وضع مصر يختلف عن أسواق المنطقة والأسواق الناشئة المنافسة

وأكد أبو الفتوح، عدم وجود أي مخاوف بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المحلي، خاصة أن سعر الفائدة الحقيقي الذي تمنحه أذون الخزانة المصرية لا يزال عند مستويات جاذبة جدًّا، علاوة على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومعدلات التضخم ووضع العملة المحلية وسوق الصرف وآفاق النمو المتوقعة للفترة المقبلة.

وبسؤاله عما إذا كان من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته التيسيرية عبر خفض الفائدة بمعدلات صغيرة وبشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، قال أبو الفتوح، إن الأمر سيتوقف على ما سيحدث خلال الأسابيع الستة المقبلة لحين حلول موعد اجتماع السياسة النقدية القادم، لافتًا إلى أن عددًا من مؤشرات الاقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والعالمي تؤثر في القرار ويأتي في مقدمتها احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تطور الأوضاع بالنسبة للموجة الثانية من جائحة كورونا.

وتابع أن البنك المركزي المصري يستخدام أدواته وآلياته للسياسة النقدية، لتقديم الدعم اللازم والملائم لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وردًّا على سؤال حول إمكانية تعديل أسعار العائد على الشهادة البلاتينية –الثلاثية ذات العائد الثابت- بالبنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، أكد أبو الفتوح أن العائد على الشهادة أجل 3 سنوات مستمر كما هو في الوقت الحالي.

ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، أجل ثلاث سنوات، بسعر فائدة 12% سنويًّا للعائد الشهري، و12.25% سنويًّا للعائد ربع السنوي.

كما يطرح البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير أجل 3 سنوات، ويرتبط العائد عليها بسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي المصري، والتي تنخفض تلقائيًّا مع قرار لجنة السياسة النقدية بذات نسبة التخفيض المعلن، والمقدرة بنحو 50 نقطة أساس.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، أصبح العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير أجل 3 سنوات، 8.5% سنويًّا بدلًا من 9%، حيث تمنح ربع نقطة مئوية فوق سعر الكوريدور، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج