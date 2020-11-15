كابريول القابضة تعتزم زيادة استثماراتها في الصناعة والعقارات والتعليم بالسوق المصرية

وافق مجلس إدارة مجموعة كابريول القابضة الإماراتية المصرية برئاسة المهندس محمد مفيد، خلال اجتماعه أمس على خطة التوسع وزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية في قطاعات الصناعة، والعقارات والتعليم.

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وفي بيان للشركة، قال محمود إبراهيم، رئيس القطاع التجاري للمجموعة أن خطة التوسع تشمل كافة شركات المجموعة بمصر، بدءًا بشركة إيجي كريت لصناعة المنتجات الأسمنتية والتي من المقرر افتتاح خط إنتاجها السادس خلال الايام المقبلة لتصل قدرة مصانعها الانتاجية إلى 15 مليون متر سنويًا من منتجات الانترلوك والبردورة والطوب الأسمنتي.

ولفت إلى أن خطة التوسع تتضمن زيادة حجم الاستثمارات 450% بقطاع العقارات و 200% بالتعليم ، و35% بالقطاع الصناعي.

وأضاف إبراهيم أن المجموعة تعتزم التوسع بقطاع العقارات بقوة من خلال شركاتها الثلاث “مقار، وكابريول للتطوير العقاري، وكابريول للمقاولات” مشيرًا إلى بدء المجموعة في التخطيط لإنشاء مجموعة من المولات التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إبراهيم إن المجموعة بدأت بالفعل في إنشاءات مول إداري بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أما بالنسبة لقطاع التعليم، كشف رئيس القطاع التجاري للمجموعة عن بدء إنشاءات مدرستين جديدتين إحداهما بالعاصمة الإدارية الجديدة والأخرى بالقاهرة الجديدة ليصل عدد المدارس التي تمتلكها المجموعة بمصر إلى 3 مدارس، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته مدرسة “أسباير إنترناشونال” في قطاع التعليم.

وبحسب إبراهيم، تستهدف هذه التوسعات الجديدة توفير ما يقرب من ٣ آلاف فرصة عمل خلال عملية التوسع وزيادة الاستثمارات.

وفي سياق متصل أشاد إبراهيم بالمناخ الاقتصادي المصري الداعم على الاستثمار والذي جعل من مصر عاصمة الاستثمار بالشرق الأوسط، مؤكدًا على نية المجموعة الاستمرار بالتوسع داخل الأسواق المصرية لما في ذلك من مساهمة لنمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل وخلق مناخ تنافسي بفكر عالمي.

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