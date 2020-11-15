أوراسكوم للتنمية مصر: نمو صافي الربح بنسبة 76% في 3 أشهر.. و32% ارتفاع بإجمالي الإيرادات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تحسن أدائها بشكل ملحوظ منذ بداية يونيو 2020 بعد تخفيف القيود والاجراءات الاحترازية التي تم فرضها سابقًا نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأفادت الشركة في بيان اليوم، أنه مع استئناف النشاط الاقتصادي ورفع القيود، بدأت الأسواق تشهد بعض الانتعاش الإيجابي الذي انعكس في النتائج التشغيلية والمالية للربع الثالث من عام 2020.

وواصلت قطاعات العقارات وإدارة المدن تحقيق النتائج الايجابية، في حين استمر قطاع الفنادق في مواجهة الضغوط، بسبب قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي التي فرضها الوباء. وارتفعت الإيرادات بنسبة 32.6٪ لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الجاري مقابل مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من 2019.

وأرجعت أوراسكوم للتنمية مصر الزيادة بشكل رئيسي إلى الإسراع من عمليات البناء في جميع الوجهات، بالإضافة إلى الاعتراف بمبلغ 272.2 مليون جنيه من اتفاقيات تطوير المدارس في مشروع. O West

وارتفع مجمل الربح بنسبة 43.2٪ ليصل إلى 371.5 مليون جنيه مقابل 259.4 مليون جنيه في الربع الثالث من عام الماضي، وتحقيق هامش مجمل ربح بنسبة 27.7٪ مقابل 25.6٪ بفترة المقارنة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 19.5٪ لتصل إلى 336.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 281.2 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2019. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 21.7٪ لتصل إلى 370 مليون جنيه.

وارتفعت حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة بنسبة 35.9٪ لتصل إلى 42.4 مليون جنيه نتيجة لتعزيز عمليات شركة البحر الأحمر للتشييد والبناء. وارتفع صافي الربح بنسبة 76٪، على الرغم من تأثير فيروس كورونا المستجد Covid-19، ليصل إلى 189 مليون جنيه مصري في الربع الثالث 2020 مقابل 107.4 مليون جنيه مصري في الربع الثالث 2019.

وعلى مستوى أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، فقد حققت أوراسكوم للتنمية مصر إيرادات بمبلغ 3.26 مليار جنيه، مقابل 3.34 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت الشركة هذا الانخفاض، إلى التباطؤ في أعمال قطاع الفنادق

و بلغ مجمل الربح 954.6 مليون جنيه في التسعة أشهر من 2020، مقابل ـ 996.8 مليون جنيه.كما تمكنت المجموعة من الحفاظ على هامش مجمل ربح جيد بنسبة 29.2٪ في التسعة أشهر من عام 2020 مقابل 29.8٪ في التسعة أشهر من عام 2019.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 896.7 مليون جنيه، بانخفاض 14.9٪ مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك 890.5 مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقابل 1.2 مليار جنيه بالفترة المناظرة لها من عام 2019.

وتضاعفت حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة لتصل إلى 80.2 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2020 بسبب الأداء القوي لشركة البحر الأحمر للتشييد والبناء. بلغ صافي الربح 357.4 مليون جنيه في التسعة أشهر من 2020 (التسعة أشهر 2019: 501.2 مليون جنيه).

يتضمن صافي الربح خسائر في العملات الأجنبية بلغت 0.8 مليون جنيه مصري مقارنة بمكاسب العملات الأجنبية التي بلغت 193.9 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2019.

بيان تفصيلي بالنتائج المالية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر

كما تمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على Libor وCorridor، فقد انخفضت مدفوعات الفوائد بنسبة 27,4٪ لتصل إلى 236.3 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2020 مقابل 325.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

واستمرت الشركة في الحفاظ على نتائج القوائم المالية ومراقبة السيولة، فقد ارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 60,9٪ ليصل إلى 1,8 مليار جنيه في التسعة أشهر من 2020 مقابل 1.1 مليار جنيه في العام المالي 2019.

وبلغ رصيد القروض 3.5 مليار جنيه في التسعة أشهر من عام 2020 وبلغ صافي الدين 1,6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019. وبلغت التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 808 مليون جنيه في التسعة أشهر 2020 مقابل 794 مليون جنيه في 9 أشهر 2019.

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