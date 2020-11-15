البنك المركزي المصري يواصل سياسة تيسير التعافي

أمنية إبراهيم وفهد حسين _ أجرى البنك المركزي المصري المصري، خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة الأساسية في ختام الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي مقدار الخفض في معدلات الفائدة منذ بداية أزمة جائحة كورونا إلى 400 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي وتقديم الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الراهن، بحسب وصف بيان السياسة النقدية الخميس الماضي.

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وقررت لجنة السياسة النقدية، خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، في اجتماع 12 نوفمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 8.25% و9.25% على التوالي.

وكان المركزي قد أجرى خفضًا بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ واستثنائي منتصف شهر مارس الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وأكد المركزي، في بيان السياسة النقدية، أن قراره جاء في ضوء احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية كافة، واتساقًا مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن خفض أسعار العائد الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أنه رغم ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم إلا أنها ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية، لافتًا إلى أنه من المتوقع تسجيل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المرتقبة على المدى المتوسط.

وأرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًّا، إلا أنه أشار إلى أنها جاءت بدرجة أقل في أكتوبر 2020.

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وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في أغسطس 2020.

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