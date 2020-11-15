مبيعات المصريين والعرب ترفع خسائر البورصة إلى 0.3% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ رفع مؤشر البورصة الرئيسي من خسائره الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.3%، متداولا عند مستوى 10984 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والعرب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.96%، ليتداول عند مستوى 64.18 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.35%، و0.39% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 617.580 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 22.818 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 77 شركة مقابل تراجع 75 في حين لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 27.911 مليون جنيه، منها 21.391 مليون جنيه للأفراد، و6.520 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 722.617 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 9.652 مليون جنيه، مقابل 8.929 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.634 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 29.755 مليون جنيه، مقابل 1.120 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 9.99%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.78%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.68%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.31%، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.22%.

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