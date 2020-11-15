ليسيكو مصر تتكبد 195.8 مليون جنيه خسائر مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 3.4%

رنا ممدوح _ قلصت شركة ليسيكو مصر، من خسائرها المجمعة بنسبة 3.4%، لتصل إلى 195.783 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 202.673 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 21.2% لتصل إلى 1.439.904 مليار جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.827.480 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 131.769 مليون جنيه، مقابل 236.758 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وأرجعت شركة ليسيكو مصر تراجع خسائرها إلى انخفاض المصروفات البيعية والإدارية في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بمقدار 39 مليون جنيه، وأيضاً تراجع المصروفات التمويلية في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بمقدار 79 مليون جنيه.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي خسائر الشركة في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 12.767 مليون جنيه، مقابل 43.631 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 459.260 مليون جنيه، مقابل 646.123 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت شركة ليسيكو مصر انخفاض خسائرها إلى تراجع المصروفات التمويلية في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بمقدار 26 مليون جنيه.

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