البنك التجاري الدولي يؤجل إصدار القوائم المالية لحين الانتهاء من دراسة نتائج فحص المركزي

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، في جلسته المنعقدة أمس، تأجيل إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2020.

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وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أنه سيتم التأجيل حتى يتم الانتهاء من التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع مراقبي الحسابات والبنك المركزي المصري.

وكما سبق الإفصاح عنه، فإن البنك التجاري الدولي يعكف على دراسة كافة النتائج التي تضمنها الفحص المحدود الذي أجراه البنك المركزي المصري المصري بما يمكن في المرحلة الحالية بالتعاون مع مراقبي الحسابات من الانتهاء من التقدير الكمي لأثرها على البنك.

وبحسب البيان، فحتي اليوم وبعد فحص داخلى مبدئي لا يوجد مايدعو البنك التجاري الدولي لتوقع تأثيراً جوهريا معاكسا على الوضع المالي الحالي للبنك.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم بشأن ما يقوم البنك بدراسته وتقييم أثره، فإن الأمر مازال يتطلب المزيد من الوقت لإمكان الانتهاء بصورة مرضية من إعداد القوائم المالية للربع الثالث من السنة المالية والإفصاح عنها.

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