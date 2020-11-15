أحمد الهيتمي: أراضي الصندوق السيادي بالدلتا على رأس أولويات مدينة نصر للإسكان

بكر بهجت _ «22% نموًّا بالإيرادات المجمعة إلى 1.8 مليار جنيه و14% ارتفاعًا بصافي الأرباح إلى 1.13 مليار جنيه، و21 % زيادة بالتعاقدات والحجوزات مسجلة 4.5 مليار جنيه».. كانت تلك نتائج شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول كيفية تحقيقها، خاصة أنها جاءت على الرغم من التحديات التي تعاني منها السوق بشكل عام داخليًّا وخارجيًّا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

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ولعب الربع الثالث دورًا كبيرًا في النتائج الإيجابية التي أعلنتها مدينة نصر للإسكان، إذ شهد زيادة في المبيعات التعاقدية والإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح بنسبة 114%، 106%، 64%، 59% على التوالي مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2019، كما زادت استثمارات الشركة في الإنشاءات والمرافق بنسبة 60% لتصل إلى 797 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 499 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2019.

كل تلك الأرقام دفعتنا إلى إجراء هذا الحوار مع العضو المنتدب للشركة أحمد الهيتمي لاستعراض الخطة التي اتبعتها الشركة لتحقيق ذلك، والتعرف على خطتها المستقبلية.

ووصف الهيتمي في حواره لجريدة «دوت الخليج» تلك النتائج بأنها مؤشر إيجابي لوضع السوق العقارية ونتيجة طبيعية للعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل التحديات التي واجهت السوق، مشيرًا إلى أن الشركة استغلت القرارات الصادرة عن الحكومة في زيادة الجاذبية لدى العملاء، وهو ما ساهم في رفع عائداتها ومتحصلاتها.

وأوضح الهيتمي أن الخطة المستقبلية للشركة ترتكز على عدة محاور، أبرزها التوسع الجغرافي في عدة مناطق أهمها الدلتا والساحل الشمالي أو العلمين الجديدة، إلى جانب مدينة العين السخنة، مستبعدًا دخول العاصمة الإدارية الجديدة لأن الشركة تعتبر نفسها جزءًا منها بمشروعها «سراي» الذي يقام على طريق القاهرة السويس، لافتًا إلى أن الشركة تضع المناطق الواقعة تحت ولاية الصندوق السيادي في الدلتا محل اهتمام، ومن المتوقع أن تبدأ محادثات بشأنها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار الهيتمي إلى أن شركة مدينة نصر تخطط حاليًا للحصول على مساحة إضافية بالمشروع الجديد الذي أعلنت عنه في منطقة غرب أسيوط، ما يضاعف مساحة المشروع البالغة حاليًا نحو 104 أفدنة، لافتًا إلى أن الشركة تستعد لطرح المشروع للبيع في النصف الأول من العام، وبدء الإنشاءات خلال النصف الثاني.. ومزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

دوت الخليج: في البداية.. نريد أن نعرف رؤيتكم للسوق العقارية خلال الأشهر المنقضية من العام؟

الهيتمي: السوق مرت خلال العام الجاري بصعوبات كبيرة، تمثلت في التداعيات الناجمة عن ظهور فيروس كورونا، وكان التأثير الأكبر لتلك التداعيات خلال الربع الثاني، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وقلة التحركات من العملاء، ما أدى إلى ضعف في حركة السوق، وأثَّر بصورة نسبية على أداء الشركات، إلا أنه ومع انحسار الأعداد خلال الفترة الأخيرة ورفع الحكومة الإجراءات الاحترازية تدريجيًّا فإن ذلك صاحبه تعافٍ في السوق العقارية، وخاصة خلال الربع الثالث الذي حققت خلاله الشركة نتائج إيجابية في جميع المعدلات، سواء الإيرادات أو الأرباح أو الوحدات المباعة والتعاقدات.

دوت الخليج: على ذكر تلك المؤشرات، كيف نجحت الشركة في الوصول إليها؟

الهيتمي: قبل الخوض في أسباب تحقيق تلك النتائج الإيجابية علينا أن نشير إلى أنه في ظل وجود وباء عالمي، فإن الطبيعي أن نتحدث عن انخفاض في النتائج، وأي معدلات للتراجع ستكون مبررة ومقبولة في ظل وجود الجائحة، وإن كانت الأرقام ثابتة مقارنة بالعام الماضي فإن ذلك سيكون بمثابة إنجاز، ولكن مع تحقيق تلك المعدلات وفي ذلك التوقيت فإنه أمر لافت يستوجب ضرورة توضيح أسبابها وكيفة تحقيقها.

دوت الخليج: بالفعل ما تحقق جاء مغايرًا لوضع السوق.. فهل لنا أن نعرف الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك؟

الهيتمي: خلال الأعوام الماضية اتخذت الدولة عدة إجراءات بالتزامن مع كل الصعوبات التي واجهت السوق، وليس خلال العام الجاري فقط، ولنكن أكثر تحديدًا فإن تلك القرارات تزامنت مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي تضمنت تحرير سعر الصرف ومنظومة الضرائب وإعادة الهيكلة الشاملة والقرارات المتعلقة بالوقود.

ومن هنا أصبح لدينا قوام اقتصادي أكثر صلابة ما مكننا من امتصاص صدمة قوية تتمثل في صدمة جائحة كورونا، ثم بعد ذلك جاءت الإجراءات الإضافية التي تم اتخذها أيضًا بالتزامن مع ظهور الجائحة، وخاصة قرارات التيسير النقدي التي أعلنها البنك المركزي المصري والمبادرات التي تم إطلاقها، وهو ما نجحت الشركة في استغلاله بالصورة المثلى للتعامل مع الوضع الذي أصبحت عليه السوق.

دوت الخليج: ماذا تقصد تحديدًا بالوضع الذي أصبحت عليه السوق؟

الهيتمي: مع ظهور جائحة كورونا، فإن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وهو أمر كان لا بد من الوقوف عنده كثيرًا خاصة أنه تزامن مع ظهور مخاوف لدى العملاء، تمثلت في خوف العميل من عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة المتعاقد معها، والمتمثلة في سداد الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المحددة لها، إلى جانب مخاوف أخرى من عدم قدرة الشركات نفسها على استكمال المشروعات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والمحور الثالث والأهم هو كيفية تحقيق أرباح للعميل الذي يستثمر أمواله في العقارات في ذلك التوقيت، أو ما يسمى بمقابل المخاطرة.

دوت الخليج: وكيف تعاملت مدينة نصر للإسكان مع تلك المخاوف؟

الهيتمي: بالنسبة للتخوف الأول من عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة فإن الشركة منحته خيارين، أولهما تأجيل تلك الأقساط لمدة 6 أشهر أسوة بما اتخذته الدولة من قرارات، وثانيهما منحه فترة 3 أشهر يمكنه خلالها التراجع عن الصفقة واسترداد أمواله وإلغاء التعاقد بدلًا من الفترة المقررة في القانون والتي تبلغ 14 يومًا، وبذلك أعطت الشركة للعميل فرصة لإعادة النظر في قراره وأزالت عنه عبء التفكير في تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالتخوف الثاني فإن الشركة استبقته بقرارها الذي اتخذته ضمن استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وذلك استغلالًا لانخفاض الفائدة واستقرار أسعار مواد البناء وأيضًا استقرار معدل التضخم، وهو ما ساهم في زيادة الثقة لدى العملاء إذ إن العميل يمكنه أن يستلم وحدته خلال 6 أشهر أو 12 شهرًا وفق اختياره، وذلك في الوقت الذي تم تنفيذ أعمال الخرسانات بتلك الوحدات وأصبحت جاهزة للمعاينة.

وبالنسبة للمحور الثالث والخاص باستثمار قرار انخفاض الفائدة، فإن الشركة عملت على تقديم تيسيرات كبيرة للعملاء تتعلق بالسداد النقدي الفوري، إذ تم منح العملاء خصومات كبيرة في حالة السداد الفوري لسعر الوحدة، أو خصومات وصلت إلى 30% على أقساط السنة الثانية عند السداد الجزئي، وهو ما أدى إلى رفع المتحصلات بنسبة 100% تقريبًا، مقارنة بما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت القيمة إلى نحو 750 مليون جنيه مقابل نحو 350 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

دوت الخليج: كيف تعاملت الشركة مع العملاء المتعثرين عقب جائحة كورونا؟

الهيتمي: خلال جائحة كورونا طلب عدد كبير من العملاء تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر والشركة فتحت إعادة الجدولة أو إمكانية التحويل لوحدات أصغر بتكلفة أقل في إطار القدرة المالية للعميل، وهناك تأثر واضح في الربع الثاني إلا أن التحصيلات عادت لطبيعتها في الربع الثالث.

دوت الخليج: ولماذا لم تفكر الشركة في التعامل بنفس الاستراتيجيات التي اعتمدتها عدة شركات، مثل مد فترات السداد وخفض المقدمات والتي وصلت في عدة عروض إلى 0%؟

الهيتمي: كل شركة تتعامل بالاستراتيجية والطريقة التي تتناسب معها، ومن وجهة نظري فإن نجاح أي شركة يرتكز في المقام الأول على أن تتعامل باعتبارها مطورًا عقاريًّا وليس كبنك، وذلك بما يضمن لها ثقة متبادلة مع العملاء.

كما أن استغلال خفض الفائدة في زيادة مدة السداد أو خفض المقدمات لا يتماشى مع سرعة التنفيذ، بينما يمكن للشركات أن تستغل ذلك الانخفاض في الفائدة بتقديمها سعرًا تنافسيًّا، أو تقديم خصومات على السداد الفوري، وهو الأمر الذي قامت به شركة مدينة نصر للإسكان وانعكس بصورة فورية على مؤشراتها بتحقيق 100% نموًّا في الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، و114% زيادة في التعاقدات، و106% بالإيرادات، و60% في الأرباح، و60% في الاستثمارات وأعمال التنفيذ.

دوت الخليج: هلَّا تحدثنا عن الخطة التي اتبعتها الشركة لتسريع وتيرة التنفيذ بصورة أكثر تفصيلًا؟

الهيتمي: عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة فإن مدينة نصر للإسكان اتخذت قرارًا بتسريع وتيرة التنفيذ، يتمثل في حجم إسنادات بلغت قيمته 4.4 مليار جنيه، مع وجود خطوط ائتمان تُمكن الشركة من تمويل ذلك التوجه، وذلك استغلالًا لحالة الاستقرار التي تمر بها سوق مواد البناء.

حيث وقعت الشركة في مايو من العام الجاري قرض تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه مع كل من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، يتم توجيهه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «سراي 1» و«سراي 2»، كما سيتم استخدامه فى سداد القرض المعبري الذي سبق أن تم الحصول عليه من البنك العربي الإفريقي لتمويل الإنشاءات بالمشروع.

وفي سبتمبر الماضي وقعت الشركة أيضًا عقد تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه مع كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، على مدى زمني يصل إلى سبع سنوات، وهو ما ساعد الشركة على توفير احتياجاتها المالية لتنفيذ خطة تسريع التنفيذ.

2.8 مليار جنيه عقود المقاولات بمشروع «سراي» و1.6 مليار في «تاج سيتي»

دوت الخليج: وكم تبلغ حصة كل مشروع من عقود الإسنادات التي تم توقيعها؟

الهيتمي: عقود الإسناد التي وقعتها الشركة تبلغ قيمتها 4.4 مليار جنيه منها 2.8 في مشروع «سراي» و1.6 مليار جنيه في مشروع «تاج سيتي»، وذلك لتسريع وتيرة التنفيذ عبر الشركات المتعاقد معها، والتي منها على سبيل الذكر جاما والخرافي وريدكون والنصر وألفا ومدكور وشركات أخرى تتولى أعمال اللاند سكيب.

دوت الخليج: وهل ستصل القيمة المحددة للمقاولات خلال العام المقبل لنفس عقود العام الجاري؟

الهيتمي: عقود مقاولات العام المقبل ستكون في حدود 2 إلى 3 مليارات جنيه، وسيتم تحديدها بحسب أعمال التنفيذ التي تحتاجها الشركة.

دوت الخليج: بالعودة مجددًا إلى ملف التيسيرات المقدمة للعملاء.. هل ستواصل الشركة تقديمها خلال الفترة المقبلة أم أنها مرتبطة بالفترة الحالية؟

الهيتمي: وفق استراتيجية الشركة فإننا منفتحون على كل التوجهات، إلا أن الاستمرار في السياسة الحالية من تسريع وتيرة التنفيذ وتقديم تخفيضات مقابل السداد الفوري هو ما تراه الشركة الحل الأمثل لتحقيق الأهداف الاستثمارية، طالما أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها، وهو ما يتماشى أيضًا مع وتيرة التنفيذ السريعة التي وضعتها الشركة، حيث لا يمكن للشركة تقديم فترات سداد طويلة رغم أن التسليم يكون للعميل خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد، لأنه قبل وضع تلك الاستراتيجية والتي بلغت قيمة التعاقدات فيها كما قلنا 4.4 مليار جنيه، كان لا بد أن يتم توفير سيولة تساعد في تحقيقها، وهو ما تم من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعها.

دوت الخليج: هل تضع الشركة الصكوك أو إصدار السندات على خطتها التمويلية؟

الهيتمي: الشركة لا تفكر حاليًا في إصدار صكوك ولكن من الممكن أن يتم دراستها في مرحلة لاحقة، والسندات أيضًا غير واردة، ولكن ما نفكر فيه بصورة جدية ووضعناه على خطتنا هو التوريق، خاصة أن الشركة ستصل بعدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المقبل إلى نحو 3000 وحدة، وهو ما سيفتح الباب أمامها لتجهيز محفظة لتوريقها، لتوفير السيولة، وليس شرطًا أن يتم التوريق بصورة مباشرة مع البنوك، ولكن يمكن تحقيق نفس أهدافه مع العملاء عبر منحه خصمًا بنسبة كبيرة على سداد كامل سعر الوحدة، وهو ما ينطبق أيضًا على التوريق، إذ ستحصل الشركة في الحالتين على 100% من سعر الوحدة بصورة فورية.

تجهيز محفظة توريق خلال النصف الثاني من العام المقبل مع الانتهاء من 3000 وحدة

دوت الخليج: وكم يصل عدد الوحدات التي سيتم تسليمها بنهاية العام الجاري؟

الهيتمي: عدد الوحدات التي سيتم تسليمها بنهاية العام الجاري سيتراوح بين 500 إلى 600 وحدة، وخلال العام المقبل سيتم الانتهاء من 3000 وحدة كما ذكرنا، أي إنه خلال النصف الثاني من العام المقبل ستكون لدى الشركة محفظة جاهزة للتوريق سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات الشركة في ذلك الوقت، كما أن الشركة لديها نية لتوقيع عقود تسهيلات ائتمانية أخرى في العام المقبل.

سنبدأ محادثات مع البنوك حول تسهيلات ائتمانية فور استنفاد الشرائح القائمة

دوت الخليج: بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالعام المقبل.. هل دخلت الشركة في مفاوضات مع بنوك بشأنها؟

الهيتمي: حتى الآن لم ندخل في محادثات مع بنوك، لأن الشركة لا يزال لديها جزء كبير من خطوط الائتمان الموقعة خلال العام الجاري لم يتم صرفها.

دوت الخليج: الشركة حققت نتائج مبشرة خلال الربع الثالث، نريد أن نعرف ما هي مستهدفات الربع الأخير؟

الهيتمي: الشركة تسعى بصورة كبيرة للسير على نفس وتيرة الربع الثالث، وأن تحقق معدلات قريبة منها، وذلك على جميع الأصعدة سواء المبيعات التعاقدية أوالإيرادات أو مجمل الربح وصافي الربح، إلى جانب ما سيتم ضخه في أعمال الإنشاءات، حيث بلغت قيمة أعمال المقاولات خلال الربع الثالث 797 مليون جنيه بزيادة 60% عن الربع المقابل من العام الماضي، كما أن مبيعات الربع الثالث لم يدرج بها مقابل الأرض التي تم بيعها لإقامة مدرسة في مشروع «تاج سيتي» والتي تبلغ قيمتها وفق ما أعلنته الشركة 200 مليون جنيه، وهو ما سينعكس على نتائج الربع الأخير من العام.

6.5 مليار جنيه مستهدف المبيعات قبل كورونا.. ومن الممكن تحقيقها

دوت الخليج: مبيعات الشركة وصلت حتى الآن إلى نحو 4.5 مليار جنيه.. كما ستصل بنهاية العام مقارنة بالقيمة التي كانت مستهدفة؟

الهيتمي: مبيعات العام الجاري ستصل وفق التوقعات والخطة التي وضعتها الشركة إلى نحو 6 مليارات جنيه، وكانت الشركة تستهدف قبل الدخول في تداعيات جائحة كورونا تحقيق 6.5 مليار جنيه، وحتى الآن من الممكن أن يتم تحقيق تلك القيمة في ظل الاستراتيجية الجاذبة التي وضعتها الشركة والتيسيرات المقدمة للعملاء.

15 % زيادة مستهدفة في المبيعات العام المقبل

دوت الخليج: وماذا عن مستهدف مبيعات العام المقبل؟

الهيتمي: حتى الآن لم يتم وضعها، ولكن على أي حال فإن الشركة تستهدف زيادة تتراوح بين 10 إلى 15% في مبيعات العام المقبل.

دوت الخليج: هل تدرس الشركة أيه عمليات اندماج أو استحواذ على غرار المحاولة السابقة مع سوديك؟

الهيتمي: حتى الآن لا يوجد أي توجه نحو الاستحواذات ولكن الخطة التي وضعتها الشركة تعتمد في المقام الأول على التوسع الجغرافي، بإقامة مشروعات جديدة في المناطق التي عليها طلب وفق الدراسات التي قامت بها الشركة، مثل المشروع الذي أعلنت عن إقامته بمنطقة غرب أسيوط.

دوت الخليج: ما هي تفاصيل المشروع؟

الهيتمي: مشروع غرب أسيوط سيكون سكنيًّا متكامل الخدمات، حيث يضم أنشطة تجارية وإدارية، وسيقام على 104 أفدنة بمبيعات مقدرة بنحو 4.5 مليار جنيه واستثمارات تزيد على ملياري جنيه، ومن المقرر أن يتم طرح المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، وبدء الإنشاءات من الممكن أن يكون خلال النصف الثاني من العام، وذلك وفق الدراسات التي وضعتها الشركة والتي كشفت عن طلب كبير في تلك المنطقة.

دوت الخليج: بعد تلك الدراسات المشجعة هل تدرس الشركة التوسع في المشروع؟

الهيتمي: بالفعل تدرس توسيع مساحة الأرض، والدراسات التي قامت بها الشركة أوضحت إيجابية تلك الخطوة، ومن المخطط أن تصل المساحة المستهدفة إلى نحو 100 فدان، ما يعني مضاعفة المساحة الحالية للمشروع .

دوت الخليج: وكم تصل القيمة المقرر ضخها في الإنشاءات مع بدء التنفيذ؟

الهيتمي: القيمة سيتم تحديدها وفقًا للإيرادات البيعية التي سيتم تحصيلها مع طرح المشروع للبيع، وفي كل الأحوال فإن الشركة تعتزم إنهاء المشروع خلال فترة وجيزة ضمن خطتها الخاصة بتسريع وتيرة الإنشاءات.

دوت الخليج: الشركة تلقت عدة عروض وفق ما أعلنته للحصول على أراضٍ، نريد أن نعرف الشركات التي تقدمت بتلك العروض؟

الهيتمي: لا يمكن الإعلان عن أسماء الشركات لأن الشركة في مرحلة المفاوضات، ولكن يمكننا الإشارة إلى أن العروض تقدمت بها شركات ومستثمرون من الداخل والخارج، وفي إطار 2 مليون متر للطلب الواحد.

دوت الخليج: كم تصل قيمة العائدات المستهدفة من بيع الأراضي خلال الربع الأخير؟

الهيتمي: لا نضع الأراضي ضمن المستهدفات، لأنها صفقات بها درجة أكثر من التعقيد لأنها مع مستثمرين والتوقع بها صعب ولو نظرنا إلى نتائج العام الجاري ستجد أننا نتحدث عن أراضٍ بمليار جنيه وأخرى بقيمة 200 مليون، ويمكن القول إن خطة الشركة تعتمد على تسريع وتيرة تسييل محفظة الأراضي، وهو ما يصاحبه توزيعات نقدية للأرباح.

دوت الخليج: هل تعتزم الشركة الدخول في مشروعات مع الصندوق السيادي؟

الهيتمي: لم نستكشف هذه الجزئية حتى الآن، وهناك أراض بالدلتا تابعة للصندوق بالتأكيد محل اهتمام فوري من الشركة مع توجهها الاستراتيجي نحو الأقاليم، وخلال المستقبل القريب سنبدأ المحادثات بشأنها.

نخطط للحصول على نحو 100 فدان لتوسعة مشروع غرب أسيوط.. وبدء إنشاءاته بالنصف الثاني من 2021

دوت الخليج: بخلاف مشروع غرب أسيوط.. أي المناطق الأخرى تضعها الشركة محل اهتمام؟

الهيتمي: الدلتا بها العديد من الفرص الاستثمارية أكثر من مدن الصعيد، إلا أنها تعاني من محدودية الأراضي لعدم وجود ظهير صحراوي بها، إلى جانب الصعيد، وبعض المناطق الساحلية ولكن في مرحلة لاحقة.

دخول العاصمة الإدارية مستبعد لقرب مشروع «سراي» منها

دوت الخليج: هل تدرس مدينة نصر للإسكان دخول العاصمة؟

الهيتمي: الشركة تعتبر نفسها بالفعل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال مشروع سراي والملاصق تمامًا للعاصمة، ولكن الأولوية حاليًا للصعيد أو الدلتا.

دوت الخليج: وأين المناطق الساحلية على خطة الشركة؟

الهيتمي: نفكر في السواحل وفور استقرار الأمور وخاصة ما يتعلق بالإجراءات مثل قرار نقل تبعية الأراضي من هيئة التنمية السياحية إلى هيئة المجتمعات العمرانية فإن الشركة ستتخذ قرارها بدخول تلك المناطق، وخاصة الساحل الشمالي أو العلمين الجديدة، وهو ما لم يتم تحديده.

دوت الخليج: وماذا عن العين السخنة أو مدينة الجلالة؟

الهيتمي: مدينة نصر للإسكان تدرس أيضًا الاستثمار في العين السخنة، وليس المنطقة الجنوبية منها والمتمثلة في مدينة الجلالة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الاستثمار السياحي بمعنى الفندقي ليس تخصصنا الأساسي، ولكن سنقوم به لحاجة السوق إلى سكن ساحلي وسيكون بالتعاون مع مطورين متخصصين في ذلك.

دوت الخليج: كيف ترى السوق العقارية خلال العام المقبل؟

الهيتمي: أنا متفائل جدًّا بوضع السوق خلال العام المقبل، وذلك لعدة أسباب، أولها أن الشركات بدأت في التكيف مع الوضع، كل وفق استراتيجيته، وثانيًا ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر الأخيرة، ولكن يجب الإشارة إلى أن الشركات التي لم تضع في اعتبارها احتياجات المرحلة الحالية أو الشركات التي توسعت دون دراسة فإنها ستواجه مشكلات كبيرة قد تدفعها للتوقف تمامًا.

دوت الخليج: هل معنى ذلك أننا قد نرى اندماجات أو استحواذات على تلك الشركات ومشروعاتها؟

الهيتمي: هذا الأمر ليس مؤكدًا، لأنه من المحتمل عند ظهور تلك الفرص أمام الشركات الأخرى للاستحواذ عليها، فإنها قد لا تجد قبولًا وخاصة في ظل الخطط الحذرة التي يتم اتخاذها حاليًا.

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