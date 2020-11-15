انطلاق الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية بحضور 5 وزراء غدا الإثنين

وكالات _ تنطلق فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، غدًا الإثنين، وسط حضور عدد من المسؤولين بالدولة، تحت عنوان:”الاستثمار المسئول بوابة التعافى والعبور بالأزمات”.

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ومن المقرر أن يحضر الملتقى، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود سعفان، وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

يناقش الملتقى خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث من المقرر أن تبحث الجلسة الأولى، خطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة فى مصر، وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط.

ويشارك فى هذه الجلسة: ريتشارد داكتس، مدير مكتب الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسفيرة ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى، بجامعة الدول العربية، والمهندس أحمد راضى، الرئيس التنفيذى لشركة كوكاكولا مصر، وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والدكتور إيهاب شلبى، رئيس شركة دى كاربون مصر، والمهندس شريف الجبلى، رئيس جمعية شباب رجال أعمال، وتدير الجلسة سينا حبوس، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة.

وتأتى الجلسة الثانية، بعنوان “من المهد إلى المهد: دور القطاع الخاص فى دعم منظومة إعادة التدوير”، ويتحدث فيها: محمد بن كوير مدير أول المشاريع الدولية، فى شركة “بيئة”، ونهلة كمال، رئيس العلاقات المؤسسية بشركة نستلة مصر، وعمرو القاضى، المدير الإقليمى لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك البلاستيك، وشيرين شاهين، مدير العلاقات الحكومية والتسويق بشركة كوكاكولا مصر، وتامر يونس، مدير العلاقات الحكومية والتنمية المستدامة بشركة بروكتر أند جامبل، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة فى اتحاد الصناعات المصرية، وعبد الناصر طه، الرئيس المؤسس لمكتب مصر لدى الاتحاد الدولى للعقار، ويدير الجلسة الدكتور محمد فاروق، أمين مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويختتم الملتقى فعالياته بجلسة خاصة لاستعراض أفضل ممارسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى، لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، ونجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة المصرية للاتصالات، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وإنجى الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتورى لينك، وداليا أكمل، مسئول الاتصالات التسويقية والاستدامة بالبنك العربى الإفريقى الدولى.

ويشارك أيضا الدكتورة غادة حموده، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، ومحمد جاد، رئيس مجلس إدارة جى جلوبال للتسويق وإداره الأعمال، والمهندس ماجد حمدى، عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، وبسنت فواد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة، وتدير الجلسة هاجر جميل، المذيعة براديو النيل.

ويستضيف الملتقى لأول مرة هذا العام مجموعة من خبراء الاستدامة لعقد ورش عمل لإلقاء الضوء على أحدث وأهم المفاهيم والموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، فى مقدمتهم مايكل سبانوس، الرئيس التنفيذى لمؤسسة جلوبال ساستين الدولية، لاستعراض مفهوم الاستثمار المسئول وآليات تطبيقه، كما ستتحدث الدكتورة داليا عبد القادر، عن تجربة البنك التجارى الدولى فى إعداد تقارير الاستدامة.

وستشارك أيضا نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى فى جلسة بعنوان “شارك البنك الأهلى”، كما ستتحدث الدكتورة دينا الكيالى، رئيس قسم التسويق وأبحاث السوق، بشركة إيدج للتدريب والاستشارات عن كيفية تحقيق عائد اجتماعى من الاستثمار، بالإضافة إلى الدكتورة مى علوانى، نائب رئيس الاستراتيجية والتأثير الاجتماعى بشركة دى كاربون، التى ستتحدث عن الإدارة البيئية والاجتماعية للشركات، وكيفية إعداد تقارير الاستدامة

كما ستناقش الدكتورة لمياء الأيوبى، خبير ريادة الأعمال الاجتماعية ومحاضر ريادة الأعمال بجامعة نيو جيزة، كيفية خلق قيمة مشتركة، وسيتحدث الدكتور عصام خليل، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن الاتجاهات الحديثة فى التنمية الخضراء والعمران المستدام.

ولأول مرة فى مصر سيتم تنظيم الملتقى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة كحدث مستدام ومتكافئ الكربون بالتعاون مع شركة دى كاربون، حيث سيتم تصميم الملتقى وتنفيذه وفقا لإرشادات إدارة الأحداث المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030.

كما سيتم اعتماد الملتقى كأول ملتقى مستدام من قبل شركة إى بى دى مصر، وبما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن الملتقى يأتى فى إطار المجهودات التى يقوم بها كافة الأطراف المعنية لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل، وترتقى بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات، وتجعله ينعم بحياة كريمة، وتعمل على تحقيق نمو احتوائى ومستدام، ويهدف الملتقى إلى تحقيق حالة من التكامل بين مجهودات الأطراف المعنية، وعقد المزيد من الشراكات الفعالة التى تحقق نموًا مستدامًا، وفقا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، أن “سى اس آر إيجيبت”، متخصصة فى نشر الوعى بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى، حول أهمية القيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة من خلال أعمالها، بالإضافة إلى دعم مفهوم مواطنة الشركات، وخلق حالة من التكامل بين المعنيين بالعمل التنموى سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدنى أوشركات قطاع خاص أوخبراء.

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