القاهرة للإسكان تحقق 171.8 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بارتفاع 1.01 مرة

رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بمقدار 1.01 مرة، لتصل إلى 171.758 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 85.183 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعدت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 932.147 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 888.814 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وارتفع مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 312.933 مليون جنيه، مقابل 214.322 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 619.214 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 674.491 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 283.309 مليون جنيه، مقابل 161.964 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فخفضت القاهرة للإسكان من خسائرها في خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 14.043 مليون جنيه، مقابل 31.701 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

في حين تراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 248.694 مليون جنيه، مقابل 269.426 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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