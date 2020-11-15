دومتي تتعاقد مع تتراباك لشراء خط تعبئة منتجات الألبان بتكلفة استثمارية 500 ألف دولار

رنا ممدوح _ وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، تعاقد مع شركة تتراباك لشراء خط لتعبئة منتجات الألبان بتكلفة استثمارية قدرها 500 ألف دولار.

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وأفادت دومتي في بيان للبورصة اليوم، أنها تخطط للبدء في إنتاج وبيع اللبن في منتصف الربع الأول من عام 2021.

وبحسب البيان، فسيتم تعبئة منتج اللبن في عبوات الكرتون من شركة تتراباك.

وتمثل هذه الخطوة جزء من خطة الشركة نحو التحول إلى كيان ينتج كافة أنواع الأغذية والمشروبات.

الجدير بالذكر ، أن شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، سجلت تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 10.2% وذلك بأول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 105.098 مليون جنيه، مقابل 117.044 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت، إلى 2.179.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.021.763 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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