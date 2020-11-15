سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه في 4 بنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في عدد واسع من البنوك، فيما تراجع بمقدار قرشا واحدا في نحو 4 بنوك.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وفي بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان، حافظ الدولار على مستواه عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك إتش إس بي سي سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا ليبلغ 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مستهل التعاملات.

كما خفضت بنوك: عوده وبلوم والأهلي الكويتي، سعر الدولار قرشا، إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج