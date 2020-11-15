مال وأعمال

سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه في 4 بنوك

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في عدد واسع من البنوك، فيما تراجع بمقدار قرشا واحدا في نحو 4 بنوك.

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واستقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وفي بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان، حافظ الدولار على مستواه عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

CairoICT

فيما خفض بنك إتش إس بي سي سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا ليبلغ 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مستهل التعاملات.

كما خفضت بنوك: عوده وبلوم والأهلي الكويتي، سعر الدولار قرشا، إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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