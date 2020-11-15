سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه في 4 بنوك

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في عدد واسع من البنوك، فيما تراجع بمقدار قرشا واحدا في نحو 4 بنوك.
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واستقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
وفي بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان، حافظ الدولار على مستواه عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
فيما خفض بنك إتش إس بي سي سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا ليبلغ 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مستهل التعاملات.
كما خفضت بنوك: عوده وبلوم والأهلي الكويتي، سعر الدولار قرشا، إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
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