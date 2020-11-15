ماجد شريف: 17 مليار جنيه استثمارات مشروع سوديك إيست بمنطقة شرق القاهرة

بكر بهجت _ تستثمر شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” 17 مليار جنيه في مشروع سوديك إيست بمنطقة شرق القاهرة، ووقعت الشركة عقود مقاولات بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ البدء في تنفيذ المشروع بشهر يونيو من العام الماضي وحتى الآن.

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وقال العضو المنتدب للشركة ماجد شريف خلال الجولة التي نظمتها الشركة اليوم في المشروع، إن أعمال الإنشاءات تسير بصورة جيدة في المشروع، وتم إنجاز نسبة كبيرة المرحلة الأولى وصلت إلى نحو 80% من البنية الأساسية الخاصة بالمرحلة الأولى.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم مد الكهرباء لتلك المرحلة في يناير المقبل، على إن تتواصل أعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

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