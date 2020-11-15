إعمار مصر للتنمية: الأرباح المجمعة تقفز لأكثر من مليار جنيه بنمو 62.5% في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة إعمار مصر للتنمية، نمواً بنسبة 62.5% في صافي الأرباح المجمعة، في خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لتصل إلى 1.021.924 مليار جنيه، مقابل 628.995 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.279.016 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.340.350 مليار جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

في حين تراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 788.325 مليون جنيه، مقابل 950.047 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت تكلفة الإيرادات مبلغ 1.460.691 مليار جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.390.303 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح الأساسي والمخفض 0.20 جنيه مقابل 0.13 جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وعلى مستوى نتائج الربع الثالث من العام الجاري – خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، فتراجعت صافي أرباح إعمار مصر للتنمية إلى 440.384 مليون جنيه، مقابل 534.697 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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