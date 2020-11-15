ماجد شريف: تسليم 387 وحدة في مشروع سوديك إيست نوفمبر المقبل

بكر بهجت _ قال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، إنه من المقرر بدء التسليمات في مشروع سوديك إيست في نوفمبر من العام المقبل، وفق أعمال الإنشاءات التي يجري تنفيذها والعقود المبرمة مع العملاء.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف خلال الجولة التي نظمتها الشركة اليوم في المشروع أن عدد الوحدات المقرر تسليمها يصل إلى 387 وحدة، ضمن المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها.

وتابع أن تلك المرحلة تقام على مساحة 240 فدان وتضم 928 فيلا و780 وحدة، وضحت الشركة حتى الآن نحو 1.2 مليار جنيه في الإنشاءات.

وأوضح ماجد شريف وأن المشروع يقام على 665 فدان بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 70% لصالح سوديك و30% لصالح مصر الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 17 مليار جنيه بخلاف تكلفة الأرض.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج