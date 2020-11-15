ريماكس المهاجر تحقق 1.9 مليار جنيه مبيعات تعاقدية لصالح الغير خلال 10 أشهر

حققت شركة “ريماكس المهاجر” للتسويق العقاري مبيعات تعاقدية بقيمة 1.9 مليار جنيه لصالح الغير فى 10 أشهر خلال العام الجاري.

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وفي بيان للشركة، قال محمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة خفضت مستهدفاتها خلال العام الجارى بسبب تداعيات كورونا وكانت الشركة تستهدف تحقيق 4 مليار جنيه خلال 2020 ولكن بلغت نسبة التأثر 50%.

وأوضح الدغيدى أن توزيع المبيعات التى حققتها الشركة خلال الـ10 أشهر الماضية تتوزع بواقع 1.2 مليار جنيه فى قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة والأنشطة التجارية والإدارية والطبية والفندقية. .

أضاف الدغيدى أن “ريماكس المهاجر” حققت 480 مليون جنيه قيمة بيعية للوحدات الجاهزة “الريسيل” و300 مليون جنيه فى الإيجارات وتشارك الشركة فى تسويق 210 مشروعاً متنوعاً موزعاً فى المحافظات والمدن الجديدة الجديدة بالإضافة إلى المناطق الساحلية.

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنه تم التعاقد مع شركتين من كبرى الشركات العقارية بهدف تقديم خدمة “مو/ ماكس” الجديدة للحلول التمويلية التى أطلقتها الشركة خلال العام الجارى بهدف زيادة المبيعات التعاقدية للشركات وتوسيع قاعدة العملاء للشركات وتسريع الدورة الاستثمارية للمطور.

توقع الدغيدى ظهور التغير على مؤشرات الشركة العقارية بعد تطبيق الخدمة “موماكس” خلال 3 أشهر ومن المتوقع أن تنعكس النتائج على المطورين خلال الربع الأول من 2021 وفقاً للإستراتيجية التى حددتها “ريماكس المهاجر” للمطورين.

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