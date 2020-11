برايم القابضة تعين شاهيناز فودة عضوا بمجلس إدارتها

رنا ممدوح _ أعلنت شركة برايم القابضة عن تعيين شاهيناز فودة، عضوا بمجلس إدارتها، وفقا لما تم إقراره في اجتماع مجلس إدارة الشركة في العاشر من نوفمبر.

من جانبه أعرب شيرين القاضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة برايم القابضة عن سعادته بانضمام شاهيناز فودة إلى مجلس الإدارة، بما تمتلكه من خبرات كبيرة في القطاع المالي والمصرفي، مؤكدا على ثقة مجلس الإدارة من أنها ستقدم الكثير للشركة.

وأضاف القاضي، أن برايم القابضة تحرص دائمًا على تقديم مجموعة من الخبرات المتنوعة من خلال كوادر تمتلك قدرات إدارية وفنية متميزة، وهذا ما يجعلها المؤسسة المالية القوية التي هي عليها اليوم.

وتعد شاهيناز فودة إحدى أبرز القيادات المصرفية في مصر والمنطقة، حيث تتمتع بسجل حافل يمتد لأكثر من 29 عامًا في قطاع البنوك التجارية والاستثمارية.

وتشغل حاليًا منصب العضو المنتدب لشركة First Capital for Financial Advisory.

كما تولت العديد من المناصب خلال فترة عملها، ساهمت خلالها في تحقيق العديد من النجاحات لكافة المؤسسات التي عملت بها، حيث شغلت منصب نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر سابقًاBNP Paribas Egypt) )، والمدير العام في بنك كريدي أجريكول (البنك المصري الأمريكي سابقًا).

وهي حاليًا عضو مجلس إدارة في First Microfinance (مؤسسة أغاخان) وEasylease السويدي.

هي أيضًا عضو مجلس إدارة سابق في عدد من كبرى المؤسسات، ومنها سامكريت مصر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني للتأجير التمويلي.

ومن الجدير بالذكر أن شاهيناز فودة اختيرت من بين أكثر50 امرأة تأثيرا لعام 2017، ومن ضمن أكثر 200 امرأة نفوذا في قائمة فوربس في عام 2014، وحصلت على جائزة الخريجين المتميزين بالجامعة الامريكية عام 2014.

شاهيناز فودة حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص فرعي في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

