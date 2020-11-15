رواد السياحة تحقق 3.6 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 79.1%

رنا ممدوح _ سجلت شركة رواد السياحة، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 79.1%، لتصل إلى 3.594 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 17.229 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجع مجمل الربح وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 10.370 مليون جنيه، في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 23.669 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 224.557 ألف جنيه، خلال نفس الفترة إلى 248.991 ألف جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح رواد السياحة بأول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 8.134 مليون جنيه، مقابل 6.742 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجع مجمل الأرباح خلال نفس الفترة إلى 6.727 مليون جنيه، مقابل 10.674 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في أرباح الفترة 0.47 جنيه، مقابل 0.389 جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

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