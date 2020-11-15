رواد السياحة تكلف بيت الخبرة الاستشاري لإجراء فحص نافي للجهالة لمجموعة شركات إم.جي

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة رواد السياحة في جلسته المنعقدة اليوم، تكليف مكتب بيت الخبرة الاستشاري د/ صلاح الشرقاوي لعمل دراسة فحص نافي للجهالة لمجموعة شركات إم.جي – شركة تابعة تمتلك الرواد نسبة 94% من رأس المال المصدر والمدفوع-.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الهدف من الفحص هو تصفية المجموعة أو بيع الأصول أو تحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها .

الجدير بالذكر أن شركة رواد السياحة سجلت تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 79.1%، لتصل إلى 3.594 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 17.229 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع مجمل الربح، إلى 10.370 مليون جنيه، في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 23.669 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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