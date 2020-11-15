أرباح الشرقية للدخان تصعد 10% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه في 3 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية للدخان- ايسترن كومباني- نمواً في صافي الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 1.163.392 مليار جنيه، في خلال الثلاث أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 1.059.001 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعدت المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.954.393 مليار جنيه ،خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مقابل 3.714.674 مليار جنيه بالربع المقارن من 2019/2020.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.610.999 مليار جنيه، مقابل 1.487.821 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 2.343.394 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مقابل 2.226.853 مليار جنيه بالربع المناظر له.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.48 جنيه مقابل 0.44 جنيه بالفترة المقارنة.

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