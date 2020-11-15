البورصة تهبط إلى 10953 نقطة بضغط من مبيعات العرب وتراجع التجاري الدولي

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم على تراجع جماعي؛ بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10953 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.58%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي -مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني تراجعاً بنسبة 1.19%، وأغلق عند مستوى 64.03 جنيه.

وتراجع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.09%، و0.02% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.201.725 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 43.346 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 98 شركة مقابل ارتفاع 68 في حين لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 46.433 مليون جنيه، منها 23.268 مليون جنيه للأفراد، و23.164 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 31.252 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 74.876 مليون جنيه، مقابل 43.623 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الاجانب صافي شراء بقيمة 15.180 مليون جنيه، منها 14.951 مليون جنيه للمؤسسات، و228.425 ألف جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 86.47% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على7.32% والعرب على 6.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.88% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.11%.

وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 9.99%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.93%.

في حين تصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.83%، يليه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 7.71%، ثم سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 7.68%.

ويرى عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن البورصة لم تتجاهل محفز خفض الفائدة الذي أقرته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي، ولكن ضعف القوى الشرائية من المؤسسات قلل من امتصاص التأثير الإيجابي.

وقال إمام إن البورصة لديها حالة من الضعف العام في الإداء؛ نتيجة لانخفاض حصة المؤسسات من التداولات اليومية، وأيضا حالة من القلق تجاه حركة البورصات العالمية، خوفاً من تأثرها بزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن أغلب سيولة البورصة بالفترة الحالية، تتجه نحو مؤشر EGX70 ، لذلك يستمر الرهان على الأسهم المكونة للمؤشر نظرا لنجاحها بكسر قنوات سعرية جديدة.

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