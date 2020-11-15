الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج من كورونا وحالته تتحسن

سكاي نيوز عربية – أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأحد، بيانا حول مستجدات الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال بيان الرئاسة إن الفريق الطبي يؤكد أن الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج، مضيفا: “الرئيس يتلقى حاليا فحوصات طبية لما بعد البروتوكول العلاجي”.

والأحد الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون أوشك على استكمال العلاج الطبي، وإن حالته تتحسن.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أن الفحوص أثبتت إصابة تبون (74 عاما) بمرض “كوفيد 19”.

وأعلنت الرئاسة بتاريخ 24 أكتوبر أن تبون أدخل إلى الحجر الصحي “الطوعي” لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من الأشخاص المخالطين له.

وفي أعقاب ذلك، نقل الرئيس تبون إلى أحد أكبر المستشفيات العسكرية في ألمانيا بناء على توصيات طاقمه الطبي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج