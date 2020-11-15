مال وأعمال

ترامب يتهم جو بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية بالتزوير

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سي إن بي سي – كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر اليوم الأحد أقر فيها على ما يبدو وللمرة الأولى بفوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر لكنه كرر ادعاءاته بالتلاعب في نتيجة الانتخابات.

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وقال ترامب “لقد فاز لأن الانتخابات زورت”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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